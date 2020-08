Fanget i kaos på TV2: - Man bliver da lidt rystet

Det gik ikke efter planen, da TV2 tirsdag aften sendte 'Go aften Live'.

Her havde kanalen inviteret Dennis Holm i studiet, efter han i de seneste dage var gået viralt på Facebook, da han i en video på det sociale medie nægtede at gå med mundbind.

Abdel Aziz Mahmoud måtte afbryde interviewet, der nærmest aldrig nåede at komme i gang, inden Dennis Holm rejste sig op og opfordrede danskerne til at komme til demonstration og kaldte de danske politikere for 'klamphuggere, hundehoveder og hængerøve'.

- Nu får I jer nogle fucking nosser, og så får I jer noget selvrespekt og kommer op af den sofa, fortsatte han henvendt til seerne og gentog opfordringen til at komme til demonstration for 'at tage vores frihed tilbage'.

Se også: Stort kaos på live-tv: Tvunget til at stoppe interview

Kameraet drejede herefter over på medvært Petra Nagel, der blev kastet ud i et interview med Benedikte Kiær og Dennis Knudsen om det at blive forældre i en sen alder.

Og sidstnævnte er da også lettere rystet over det hele, da Ekstra Bladet tirsdag aften fanger på telefonen til en snak om episoden.

- Jeg var i dialog med ham (Dennis Holm, red.) backstage inden, hvor han var meget kort for hovedet og sagde, at han skulle snakke om en video. Og det var ligesom, hvad han fik fortalt mig, siger Dennis Knudsen og fortsætter:

- Så da han stillede sig op, troede jeg faktisk, at det var meningen, indtil jeg godt kunne se på Abdel, at han blev lidt stresset ved siden af ham. Jeg kunne også se på kamerafolkene, at det har ikke var meningen, og at der var noget galt. Jeg fik øjenkontakt med Petra og sagde, at vi sagtens kunne snakke tidligere, hvis det var. Jeg er jo vant til at lave tv.

Dennis Holm stoppede dog i første omgang ikke af sig selv.

- Og så blev man da lidt utryg, fordi der blev lidt panik i studiet. Men teamet backstage var heldigvis meget professionelle, og der var et stort setup omkring det bagefter. Der kom vagter løbende, og der stod sikkerhedsfolk der på et øjeblik. Det er jo også svært at komme ind i studiet, siger Dennis Knudsen.

Se også: Dennis Knudsen: Jeg bliver testet hver 14. dag

Rystet

Dennis Knudsen talte ikke med Dennis Holm efterfølgende, fordi han ifølge kendisfrisøren var blevet smidt væk, inden han selv var færdig med interviewet med Petra Nagel - et interview, han altså blev kastet ind i før tid.

- Man var da lidt rystet, som jeg også sagde på skærmen. Jeg troede, det var en standup-komiker til at starte med, da han hev en seddel op og begyndte at læse. Men det fandt man hurtigt ud af, at det ikke var, og så blev man da lidt rystet, siger han og roser Abdel Aziz Mahmoud og Petra Nagel.

- De var dybt professionelle. De havde jo også øresnegle i og fik at vide, at de skulle forholde sig roligt. De sørgede for, at der ikke gik drama og panik i den i studiet, siger han.

TV2 valgte i første omgang at fjerne afsnittet fra TV2 Play, men efter lidt betænkningstid lagde kanalen det op igen. Hele optrinet kan ses her.

Ekstra Bladet forsøger at få kontakt til Dennis Holm.