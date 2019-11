Fanget i lufthavn: - Vi er rystede

Hollandsk militærpoliti undersøger lige nu en 'mistænkelig situation' om bord på et fly i Schiphol-lufthavnen i Amsterdam.

Det betyder, at alle passagerer lige nu bliver tilbageholdt og ikke får mulighed for at gå om bord på deres fly.

En af de passagerer, der er fanget i lufthavnen, er den danske tv-kendis Janni Ree. Sammen med sin mand, Karsen Ree, er hun på vej til Nairobi i Afrika for at holde ferie.

De var netop mellemlandet i Amsterdam, da de blev tilbageholdt af sværtbevæbnet politi.

- Vi er allesammen blevet holdt tilbage. Vi er flere tusinde mennesker, der står og venter, og vi får ikke noget som helst at vide, udover at der har været en hændelse i en flyver. Der er kommet politi, militær og flere traumeambulancer, så et eller andet alvorligt må der være sket. Vi kan stadig høre sirener, siger hun til Ekstra Bladet og fortæller, at hun er meget bekymret:

- Vi er selvfølgelig rystede, og vi tænker, at vi virkelig er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Der har jo været så meget terror på det sidste, så man er jo bange for, at der sprænger en bombe eller et eller andet, siger hun.

Janni Ree og Karsten Ree er lige nu på vej til Nairobi for at holde ferie. Foto: Mogens Flindt

Ingen besked

Janni Ree fortæller, at hun og de tusindvis af andre passagerer lige nu bliver tilbageholdt i nærheden af deres gates.

- Folk undrer sig og er bekymrede for, hvad der sker. Man kan se, at folk er bange, og det bliver man selvfølgelig også selv, når man ikke ved, hvad der sker. Vi får ikke lov til at komme ned til vores flyvere, og vi ved ikke, om vi overhovedet får lov at komme afsted.

Ifølge Janni Ree er det begrænset, hvor meget de får at vide om, hvad der sker, af personalet.

- Vi bliver holdt tilbage af politiet, men der er ingen, der siger noget over højtalerne. Det er jo også det, der gør én endnu mere bekymret, siger hun.

Lidt før klokken 21 fortæller Janni Ree til Ekstra Bladet, at hun og Karsten Ree er blevet guidet ind i deres fly, og at de nu venter på at se, om de får lov at lette.

- Vi blev gennet hurtigt ind i flyveren, men vi ved stadig ingenting.

Flyselskabet bag det pågældende fly oplyser kort efter klokken 21, at der var tale om en falsk kapringsalarm, som blev udløst af en pilot ved en fejl.