Fans amok: Linse afslører nyt program

Der er ingen grund til panik.

Linse Kessler er slet ikke færdig med Bryggen, men derfor er der alligevel blevet plads til endnu et tv-program fra den populære realitystjerne.

Det skriver hun på sin Instagramprofil.

'Nyt program 'Linses Danmark'. Endelig kommer det, jeg har sådan glædet mig til at vise jer noget helt nyt', skriver hun indledningsvis i opslaget, der på under en time allerede har 5000 likes.

Programmet bliver med Linse og veninde Didde, som seerne allerede kender fra 'Familien fra Bryggen'.

'I ‘LINSE’s DANMARK’, har jeg snuppet Didde med ud i vores dejlige DK, vi er ude for at MØDE & MÆRKE Danskeren i forskellige hjørner af Landet

Programmet byder på RIGTIG meget glæde, fantastiske mennesker (som vi aldrig glemmer) fede oplevelser og en nærhed, som vi har nydt i fulde drag.

Alle aldre kan se med, og jeg kan 100% love, at det blir morsomt og skønt at se med', skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Linse omkring programmet.

Der er premiere på programmet torsdag 27. august, og det kan ses på TV3 og Viaplay.