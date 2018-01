Fans i krise: Derfor er Christopher forsvundet

Hvis du har undret dig over, hvorfor sangeren Christopher ikke har været aktiv på de sociale medier i over to måneder, er du ikke alene.

Mange af hans fans har skrevet på det sociale medie Instagram, at de savner den flotte lyshårede sanger, og at de ikke kan forstå, hvorfor han er stoppet med at lægge ting op på hans mange offentlige kanaler.

Hans sidste opslag på Instagram er fra 12. november. Siden har den populære musiker ikke lagt noget op.

I kommentarerne under billedet har flere skrevet for at spørge, hvorfor man ikke hører noget til ham.

- Hvad skete der? Jeg savner dine opslag, skriver en til billedet.

- Gad vide, hvad der er sket, siden han ikke lægger noget nyt op?, spørger en til billedet.

- Nu må vi snart håbe, at han snart lægger noget op om hans nye musik, skriver en anden.

Christophers fans er uforstående over for den blonde sangeres manglende deling af billeder på hans sociale medier. Foto: Ernst Van Norde

Fokuseret på musikken

Ekstra Bladet tager naturligvis Christophers forsvinden meget alvorligt, og vi har derfor også været i kontakt med hans manager og pladeselskab for at komme til bunds i, hvorfor han ikke længere viser billeder af, hvad han går og foretager sig.

Og det er musikken, der ligger til grund for den populære musikers manglende opdateringer på de sociale medier.

I en udtalelse fra Christophers pladeselskab Warner Music fortæller Julie Bekker, at 'Tulips'-sangeren er i gang med at arbejde på sin nye plade.

- Christopher arbejder intensivt i studiet og er derfor mindre tilstede på sine offentlige kanaler. Det er ikke som sådan et bevidst valg, men en naturlig del af arbejdsprocessen, som kræver ro og fokus, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Også Christophers manager Tomas Jernberg bekræfter, at Christophers forsvinden skyldes, at han arbejder på sin nye musik.

- Han er meget travl og fokuseret, han er hele tiden i studiet, fortæller han

Kan I sige noget om, hvornår han kommer tilbage på de sociale medier?

- Der må jeg sige 'ingen kommentarer', siger han.

Det er derfor ikke til at sige, hvornår den blonde sanger igen vender tilbage med nye opdateringer om sit liv.

