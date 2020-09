Fans undrer sig: 'Hvor er han?'

De seneste uger har man hver søndag kunnet følge træningen til realitystjernerne Geggo og Cengiz' boksestævne Stjerneboksning på de sociale medier, hvor realitydeltagere flittigt har delt ud fra træningslokalet.

Realitystjernen Lenny Pihl, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', har dog glimret ved sit fravær.

Det til trods for, at han for et par uger siden stolt kunne fortælle, at han i år var en del af holdet til Stjerneboksning, og at han glædede sig meget.

Det har fået folk på de sociale medier til at spekulere i, hvor han bliver af, og om han har trukket sig fra boksekonkurrencen.

'Hvor er Lenny? Har han allerede droppet Stjerneboksning, eller er han blevet smidt ud?', skrev en for eksempel.

'Hvorfor er Lenny ikke til træningen på Stjerneboksning? Det er anden gang nu', skrev en anden.

Lenny Pihl er lige nu aktuel i programmet 'Singletown' på Dplay. Foto: Janus Nielsen

Stort pres

Til Ekstra Bladet fortæller Lenny Pihl dog, at der er en særlig grund til, at han ikke har været en del af træningen på det sidste.

- Jeg har været under et kolossalt pres i mit privatliv, så jeg har ikke haft tid, mulighed eller overskud til det, siger han og understreger dog, at han stadig er en del af holdet:

- Men jeg har talt det hele igennem med Cengiz, og han er forstående, og nu er jeg kommet lidt op igen, siger han.

Derfor forsikrer Lenny Pihl også om, at han vil være at finde i træningslokalet igen, når deltagerne i Stjerneboksning mødes for at træne igen søndag.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang, for som jeg har levet de sidste mange år (med fest og farver, red.), så er der ingen, som har bedre af Stjerneboksning end mig, siger Lenny, der ikke ønsker at gå i detaljer med, hvad der sker i hans privatliv, som har gjort, at han ikke har haft overskud til at træne:

- Der har været en del kaos i mit privatliv, men i denne omgang vil jeg gerne holde det for mig selv, siger han.

Lenny Pihl har tidligere fortalt, at han har en særlig agenda ved at være med i Stjerneboksning. Han vil nemlig gerne se realitykollegaen Teitur Skoubo få bank.

