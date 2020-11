Far for syvende gang

For syvende gang kan den kendte vært og journalist Anders Lund Madsen nu kalde sig nybagt far.

Han og hans kone, Karin Prehst Lund Madsen, er blevet forældre til en lille pige.

Det skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at datteren skal hedde Vild.

'Og med ét, blev 3 til fire! I lørdags, herhjemme (som jeg plejer), med alle 3 store børn til stede, havde vi fornøjelsen af at byde Vild velkommen til verden. Anders var fødselshjælper og Modig & Stærk klippede navlestrengen,- Fri legede med Brio, imens Vild gjorde sin entre på fineste maner - og minsandten om ikke hun er en lille pige!', skriver hun.

Hun fortæller videre, at alt gik godt, selvom fødslen gik hurtigt.

'Alt gik så fint og godt, og selvom det var endnu en lynfødsel, nåede den sødeste jordemoder, Elin frem - og det var rart! Jeg er fyldt af taknemmelighed over min flok, min krop og mit liv. Tænk at jeg har fået lov til at være så heldig. Jeg er for evigt taknemmelig', skriver hun.

Karin Prehst Lund Madsen fortæller i opslaget, at Vild kom til verden 7. november.

- Målene er opnået

Anders Lund Madsen og Karin Prehst Lund Madsen havde for nylig børnene med til premiere på den nye 'Far til fire'-film, hvor Anders Lund Madsen spiller med. Foto: Mogens Flindt

Noget bibelsk

Da Ekstra Bladet i sidste måned talte med Anders Lund Madsen i forbindelse med premieren på den nyeste 'Far til fire'-film, sagde han, at det var stort for ham at blive far igen.

- Det begynder jo at have en vis form for rutine over sig. Det er fantastisk og livets mirakel, og jeg har det meget fint. Jeg synes, syv er et godt tal. Der er noget lidt bibelsk over det. Men så begynder man jo at blive fristet af tallet 12, og det er kættersk. Det har jeg simpelthen ikke mod på, lød det.

Han afviste desuden ikke, at et barn nummer otte kunne blive til virkelighed.

Voldsom gevinst: Madsens hede boligdrøm

- Jeg har ikke behov for det. Altså alle er velkomne, men jeg er ikke ved at bygge en hær op, selvom man efterhånden kunne tro det, siger han.

Anders Lund Madsen og Karin Prehst Lund Madsen har i forvejen børnene Modig, otte, Stærk, seks, og Fri, tre.

Fra sit første ægteskab har Anders Lund Madsen desuden børnene Sofie My, Bjørk, og Storm.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra de nybagte forældre.

Også Sigurd Barrett kunne for nylig kalde sig far til syv. Læs denne historie her.