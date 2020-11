Far i koma på fjerde uge

Torben Chris' far er stadig lagt i kunstigt koma, men sønnen forsøger at bevare optimismen

Komikeren Torben Chris forsøger at holde humøret højt, mens han og familien gennemlever en svær tid. Chris' far er indlagt på fjerde uge i kunstigt koma, efter han blev smittet med coronavirus.

Komiker: Min far er i koma

For to uger siden kunne komikeren fortælle til Ekstra Bladet, at lægerne så småt var begyndt at vække faderen i minutter ad gangen, men da vi fanger ham over telefonen tirsdag morgen, er der ikke meget nyt at fortælle.

- Der er ikke så meget nyt at sige. Jeg ville komme med et opslag (på Facebook, red.), når der var noget nyt at fortælle, men der er ikke så meget. Han ligger der sgu stadig. Der er også mange, der skriver og spørger, siger Torben Chris og fortsætter:

- Han har ligget der i fire uger, men han har været vækket ad få omgange i 20 minutter, hvor man har set, om han selv har kunnet trække vejret, men så stiger alle mulige tal.

Tror han klarer den

Der er også opstået komplikationer, fortæller han.

- Han har fået en infektion af en kanyle, altså du skal ikke lægge dig ned og blive liggende som 79-årig i tre-fire uger. Det er ikke meningen, og det er ikke godt for kroppen.

Grundet coronarestriktionerne er det kun hans mor, der må besøge faderen, mens Torben Chris forsøger at holde humøret højt.

- Jeg har ingen teori om, at han bliver slået ihjel af det corona, og det tror jeg heller ikke, han gør, men nu bliver det en kamp at skulle have en 79-årig mand til at fungere igen. Der er meget muskelmasse, der forsvinder ud i ingenting. Det bliver en lang og sej omgang, siger han.

Torben Chris under Comedy Aid 2018, hvor han var blandt værterne. Pr-foto

Derfor gør lægerne også deres for at hjælpe kroppen på vej, fortæller Torben Chris.

- Han har været vågen ad små omgange, hvor han er blevet vækket for at forsøge at holde ham i gang. Han har cyklet på en sengecykel i 30 minutter, men han kan stadig ikke selv trække vejret, og det er en rimelig stor forudsætning for, at de vil sende ham hjem, slutter han af.