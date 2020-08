Far igen: Har selv valgt kønnet

Dennis Knudsen ved allerede nu, at han får endnu en søn, for han har selv valg kønnet på sit kommende barn

Kendisfrisøren har offentliggjort i Her & Nu, at han igen, i en alder af 57 år, skal være far til nu en søn.

Der er støj i baggrunden, da Ekstra Bladet får fat på Dennis Knudsen søndag morgen. Det er lille Lucas, som larmer. Han skal snart være storebror, og det bliver til en dreng.

Den berømte frisør har nemlig selv valgt kønnet på sin kommende baby, som han får med samme ægdonor og rugemor, som han fik sin søn Lucas med. Også ham har Dennis Knudsen selv valgt kønnet på.

- Jeg forstår godt folks reaktion, siger han om den måde nyheden om familieforøgelsen er blevet modtaget.

Der har været mange blandede reaktioner på, at han selv har valgt kønnet på sit kommende barn. Det kan man blandt andet læse i kommentarsporet på Dennis Knudsens egen Instagram-profil, og på TV2's Facebook-profil har nyheden også ledt til heftig debat.

- Jeg sympatiserer på ingen måde med, at man skal have retten til at vælge køn, siger Dennis Knudsen, som helst ville have haft børn på naturligvis, hvilket ikke er lykkedes ham.

- Hvis jeg ikke valgte, så gjorde lægen det, kan man sige, forklarer Dennis Knudsen.

- Hvis man ikke vidste, om det var en dreng eller en pige, så havde det været lige så fint for mig, tilføjer han.

Dennis Knudsen har valgt at få endnu en dreng, fordi han håber, at de to drenge vil få et tæt bånd.

- Det er for Lucas' skyld, fortæller han om valget af køn, mens han kærligt snakker til sin søn i baggrunden.

Endnu ikke gravid

Den amerikanske rugemor er ikke gravid endnu, forklarer Dennis Knudsen over telefonen, da vi lykønsker ham med den gode nyhed.

- Nu skal det jo lige lykkes først, siger han muntert.

- Når man får fertilitetsbehandling, er det jo ikke sikkert, at den er der første gang.

Han fortæller videre, at han har holdt kontakten til den bærende mor, og at han facetimer med hende et par gange om måneden, så hun kan se Lucas.

- Vi er blevet en lille familie, fortæller han.

- Det var ikke planen fra starten, men det har det udviklet sig til, siger han om relationen til rugemoren.

Dennis Knudsen blev singlefar til Lucas for et år siden.

