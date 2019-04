Far igen: Kessler har fået en søn

Mikkel og Lea blev forældre igen for et par dage siden

Mikkel Kessler og Lea Hvidt Kessler er blevet forældre igen. Parret har netop offentliggjort, at de for to dage siden fik en søn:

'Den 26. april kom den fineste og mest perfekte lillebror til verden. Alt er gået fantastisk og vi har nydt de sidste dage i stilhed!'

'Jeg elsker dig @mikkel_kessler tak for dig og for vores familie!' skriver Lea på sin åbne Instagram-profil.

Kessler: Den nye kriger er ankommet

Også Mikkel Kessler har lagt billedet på sin profil:

'The New WARRIOR has arrived.'

'So proud of my amazing wife for giving our family the most perfect little brother.'

Parret har allerede to børn sammen, Romeo og Rosa-Lia.

