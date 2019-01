Farvel skipper: Nu begraves Kløvedal

I en tid, hvor det ellers er en sjældenhed, kaster solen i dag sine livgivende stråler på Holmens Kirke i København, hvorfra Troels Kløvedal stedes til hvile klokken 12.

Kisten vil efterfølgende blive kørt til Holmens kirkegård, hvor der vil være jordpåkastelse.

Solen skinner over Holmens Kirke på dagen for Troels Kløvedals begravelse. Foto: Jonas Olufson

Eventyreren har vejrguderne på sin side ved sin begravelse, som han også selv lagde kursen for.

Inden sin død lillejuleaften holdt han møder med provst Ejgil Bank Olesen, der også skal forestå begravelsen, og aftalte, hvordan begravelsen skal forløbe.

Et sidste farvel

I stil med, at Kløvedal i sit 75 år lange liv var i berøring med et hav af mennesker gennem sine mange foredrag, bøger, tv-udsendelser og sejladser, er det en åben ceremoni, hvor der er adgang for alle.

Den øverste del af kirken vil dog være forbeholdt familie og venner.

Ikke overraskende er der i kirken ligeledes et omfattende fremmøde blandt familie, venner og bekendte, men også blandt folk uden direkte tilknytning til Troels Kløvedal.

En stor figur

Blandt de fremmødte er skuespilleren Iben Hjejle.

- Jeg er her i dag, fordi min far var ungdomsvenner med Troels, så jeg eskorterer i virkeligheden min far. Han var en stor figur, siger hun til Ekstra Bladets udsendte.

Fotografen Jacob Holdt er også dukket op for at sige et sidste farvel til eventyren. Foto: Jonas Olufson

Kløvedal favner bredt i sit publikum - også aldersmæssigt.

En af de mange, der kom til Holmens Kirke for at sige et sidste farvel, er 21-årige Josephine Sørensen.

- Jeg har altid nydt at læse hans bøger, så jeg er her egentlig bare for at tage afsked med ham.

- Jeg synes, at han var god til at sætte tingene i perspektiv. Måden, han har reflekteret over ting, han har set, er ret fantastisk.

- Jeg har rejst meget selv og har syntes, at det var fedt at lægge mærke til de ting, Troels har lagt mærke til, siger hun.

Troels Kløvedal viste danskerne, at der findes en anden måde at rejse på - og en anden måde at leve på. Foto: Jyllands-Posten

Helt naturligt

Selvom Troels Kløvedal ikke var religiøs, er det hverken et tilfælde eller på nogen måde mod hans vilje, at han får en kirkelig ceremoni.

- Det var det eneste naturlige, sagde Mikkel Beha til Ritzau nogle dage efter hans død.

- Min far har altid haft et meget tæt forhold til Holmens Kirke. Han er kommet der meget, han har filmet derinde. Og så er det Søværnets kirke.

- Og frem for alt er det den eneste kirke i Danmark, der ligger helt ned til vandet. Ydervæggene går lige ned i Københavns kanaler. Vi skal nok få sendt ham smukt afsted, sagde Mikkel Beha.

Tre jordomrejser

Troels Kløvedal sov stille ind 23. december på sin gård på Djursland omgivet af sine fem børn og sine kone, Else Marie Meldgaard.

Han var udlært skibselektriker fra Helsingørs Skibsværft og filmfotograf.

Han nåede at holde omkring 2000 foredrag, udgive over 20 bøger, der skulle være solgt i over en million eksemplarer, og medvirke i over 30 tv-udsendelser.

På sine tre jordomrejser og utallige andre sejladser med sit famøse, tomastede sejlskib, Nordkaperen, havde han mere end 900 forskellige besætningsmedlemmer ombord.