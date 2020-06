Farvel til Bro

Sangeren Bro, hvis borgerlige navn er Kevin Andreasen, skriver sange, der lynhurtigt topper hitlisterne.

Men han fortæller nu i programmet 'Kevin bygger Bro', at Bro nok ikke varer forevigt.

Selvom han har været den mest spillede kunstner i 2018, er det ikke sikkert, at popstjernen Bro bliver ved med at spytte det ene hit ud efter det andet.

I hvert fald ikke som Bro.

- Jeg ved ikke, om jeg stadig laver Bro-musik om tre år, eller jeg hedder Kevin og laver noget helt andet musik, siger Bro i dokumentaren.

Hvem er Kevin?

Men musikken bliver nok ved med at leve, fordi så snart han træder af scenen, har han ofte haft svært ved at navigere i, hvem han er, hvilket udløser hans angst.

Han har derfor arbejdet meget med sin psykolog med henblik på at finde ud af, hvem der er Bro og hvem, der er Kevin Andreasen.

Til tider har han også omtalt Bro som en anden person end Kevin Andreasen.

- Alle de dårlige ting har været Kevin, og alle de gode ting har nok været Bro, siger han.

Et forbillede for børn

For Bro har det altid været vigtigt at være et forbillede for børn, derfor bruger han ofte metaforer i sine tekster, så børn kan synge med.

- Ikke fordi Bro er en karakter, fordi det er han slet ikke. Han er et forbillede for andre børn. Jeg er et forbillede for andre børn, han er ikke, siger Bro.

Han er godt klar over, sangene kommer til at vokse i takt med, at hans fans vokser. Derfor kan han heller ikke udelukke, at sangene automatisk med tiden vil blive lidt hårdere.

Selvom Bro har haft stor succes med mange af sine sange, har livet ikke altid været en dans på roser og Kevin Andreasen har før fortalt Ekstra Bladet, hvordan han mistede sig selv, da han fik succes (+).

'Kevin bygger Bro' kan ses på Viaplay.