Fatmans nære ven: - Jeg gik bare helt kold

Musikeren Claes Antonsen fra The Antonelli Orchestra var en af den nu afdøde Morten Lindbergs helt nære venner

- Det er stadig helt uvirkeligt.

Sådan siger Claes Antonsen, der er kapelmester i The Antonelli Orchestra, om vennen Morten Lindbergs pludselige død natten til i går.

Lindberg, der måske var mest kendt som Master Fatman, blev kun 53 år.

Antonsen har kendt Morten Lindberg i mange år og betegner ham som det syvende medlem af sit orkester.

- Jeg er meget, meget tæt på ham. Han har været med til alle mine børns barnedåb, forklarer han tydeligt rystet til Ekstra Bladet.

Hele orkesteret var tirsdag samlet for at øve til den kommende sæson af tv-programmet 'Toppen af poppen' og sørgede over deres store tab sammen.

- Det hjælper at spille noget musik, slår han fast.

Master Fatman var blandt andet kendt som dj. Her ses han dog som konfericier for P8 Jazz Alive i DR Koncertsalen i 2018. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

En anden ting, der hjælper ham i den svære tid, er at fokusere på alt det positive, Master Fatman stod for.

- Alt det Morten var, alt det han prædikede - hans godhed, hans kærlighed, hans tro på det bedste ... Sådan var han. Det var ikke bare noget pladder. Hvis du vækkede ham klokken 3 om natten, så var han også sådan, fortæller han om vennen, der var kendt for at prædike kosmisk kærlighed og sågar stillede op for partiet Det Kosmiske Parti til kommunalvalget i Københavns kommune i 90'erne.

Antonsen har da heller ikke helt forstået, at han har mistet sin ven.

- Når der er tale om sådan en ikonisk person, så er det som om, han stadig er her. Vi har ikke forstået det endnu, konstaterer han.

Slår ring om familien

Samtidig forsøger vennerne at hjælpe Morten Lindbergs efterladte hustru, Herminia, der er mor til hans børn på otte, fire og tvillinger på bare halvandet.

- Vi forsøger at hjælpe, så familien kan fortsætte. Det er helt vanvittigt, slår han fast om ulykkelige situation.

Master Fatman mødte sin kone på Roskilde Festival i 2009. Her ses parret med deres to ældste børn Sol og Vinicius til premieren på Cirkus Summarum i 2017. Her var Herminia gravid med parrets tvillinger. Foto: James Alexander Thisted/Ritzau Scanpix

