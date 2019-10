Fejrede fødselsdag på utraditionel vis

Det er måske ikke til at se ved første øjekast, men studieværten Cecilie Beck er faktisk godt på vej til at ramme de 50 år.

Onsdag fejrede hun sin 49-års fødselsdag i selskab med sine døtre, Frida og Astrid Beck Lassen, som hun har med eksmanden Carsten Lassen.

Fejringen skete på noget utraditionel vis i et såkaldt 'escape room', som er et relativt nyt underholdningskoncept, hvor deltagerne bliver hovedpersoner i deres egen gyserfilm. Låst inde i et rum skal man løse diverse opgaver og gåder på tid for at slippe ud.

Se også: Cecilie Beck vælter sig i tilbud

I Cecilie og døtrenes tilfælde var de fanget hos en bloddrikkende sekt.

- Den her var ikke så uhyggelig, men jeg har været i et andet escape room på Vesterbrogade, hvor vi næsten nåede at blive bange, fordi det var så realistisk lavet, fortæller hun til Ekstra Bladet om oplevelsen.

- Jeg kan kun anbefale at prøve det. Det er vildt sjovt, og der er faktisk mange forskellige steder i København.