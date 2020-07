Ferie i Hitlers fodspor

Der var engang, man sendte postkort hjem fra ferien. I dag vælger de fleste et opslag på Facebook - således også TV2-vært Peter Ingemann, 47, der forleden sendte denne hilsen fra sin ferie i det tyske:

'Godmorgen Berchtesgaden, godmorgen Hitler og co. 28 g og bjergluften strømmer ind på mine bare tæer i sengen. Nu ned og blive - mere - tyk i restauranten og så afsted på fusserne og ned i de underjordiske bunkeranlæg.... Senere i poolen og have aperol og væske Vom Fass.'

'PS Billede nummer to er min indzoomede udsigt til hitlers enorme tehus, som ligger helt James Bond-agtigt på toppen af bjerget, Kehlstein. Tehuset var en 50 års fødselsdagsgave fra Nazi-partiet til Føreren og kostede i omegnen af et par milliarder omregnet til i dag. Hitler brød sig dog ikke om gaven, han brød sig nemlig ikke om højder. Har han været sjov at holde børnefødselsdag for????'

Ingemann er vild med historie - og ikke mindst krigshistorie - så sammen med hustruen, Trine, har han tilbragt den forgangne uge i det sydtyske og østrigske på en kombineret ferie- og researchtur.

- Hvad er det så for et program, du researcher på i den ferie?

- Ja, det må jeg jo ikke sige noget om nu. Jeg kan dog røbe så meget, at det handler om en programserie på TV2 næste år, hvor en kendt diktator spiller en vis rolle, siger Ingemann, der også drømmer om at blive guide på en bustur med temaet 'I Hitlers fodspor'.

Tjansen som guide har den fortælle-glade tv-vært efterhånden prøvet flere gange, og havde det ikke været for coronaen havde han også været af sted på tre ture denne sommer. Han håber nu, de kan afvikles til efteråret.

- Det er noget, jeg gør i min ferie. Fordi jeg synes, det er sjovt. Egentlig synes jeg, det er noget, alle tv-værter burde prøve. Gæsterne i bussen udgør en fantastisk fokusgruppe. Du spotter lynhurtigt, hvis du keder dem.