Festkonge dømt: Delte sex-video

Det var ikke fest og farver, da Patrick Peitzsch blev idømt 60 dages fængsel for at dele en fræk video

Det gik ikke som håbet for natklub-kongen Patrick Peitzsch.

Tidligere i dag faldt hammeren, og den 29-årige festmager blev idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have delt en sex-video på Snapchat.

Patrick Peitzsch, der ikke var til stede i Københavns Byret, ankede omgående dommen, da han blev oplyst herom.

Mildere straf

I en mail til Ekstra Bladet skriver han, at dommen er uforholdsmæssig stor.

’Jeg anker dommen, og så må vi afvente udfaldet i landsretten - jeg både håber på og forventer en mildere dom, da dagens dom er for hårdt takseret’, skriver han.

Patrick Peitzsch var tiltalt for at have krænket to personer ved at dele en censureret video af de to have sex på et toilet på natklubben LALA i Aalborg oktober i 2017.

Det var en fejl

Sagen er en tilståelsessag, men Peitzsch hævder, at han ved en fejl delte videoen over for samtlige af sine 3000 følgere på sin Snapchat-konto.

Da han blev gjort opmærksom på, at de tusindvis følgere kunne se den, slettede han den.

Patrick Peitzsch bedyrede i retten i sidste uge, at det oprindeligt var meningen, at videoen skulle sendes til en håndfuld venner.

Ingen erfaring

Patrick Peitzsch, der i dag driver natklubben Rumors i København, tog ikke imod en beskikket advokat forud for retssagen.

Når den kommer for landsret, hyrer han sin egen advokat.

’Jeg valgte at gå i retten og tage min straf med oprejst pande, hvilket jeg må erkende var en fejl’.

’Jeg har jo ingen juridisk erfaring, så jeg skal naturligvis have en advokat ved min side, og det vil jeg også have i landsretten’, skriver han.