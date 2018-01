Fetterlein på krykker: Brækkede foden i inde-fodbold

Forsøgte at afværge et skud fra sin ældste søn, da det gik galt

Der bliver ikke megen fodboldspil til det gamle tennis-es Frederik Fetterlein i den nærmeste fremtid.

I det hele taget må han affinde sig med nogle stille måneder, hvor han bestemt ikke er særligt mobil.

Istedet skal han have krykkerne frem efter et gedigent knoglebrud i foden, som han har vist frem i et billede på Instagram.

'Av av - jeg tror sgu ikke, jeg kommer til at spille bold igen snart', skriver han ved billedet af den brækkede fod.

Til Ekstra Bladet fortæller Fetterlein, at uheldet skete, mens han spillede indendørs fodbold i Hafnia Hallen i Valby med sine to sønner. Den ældste skød en hård bold, Fetterlein forsøgte at blokere med foden, foden drejede rundt, og så lød der et knæk.

Så var det spil forbi.

- Ærgerligt. Min lillebror var ellers hjemme fra USA. min ene søn fra Barcelona og den anden fra London. Det skulle bare have været en hygge-dag, og så skete dét, der ikke måtte ske. Jeg er vist blevet for gammel til at spille fodbold, siger Fetterlein, der fik benet i gips på Hvidovre hospital og nu kan se frem til nogle måneder, hvor bare det at gå på toilettet bliver besværligt.

- Med tanke på Kim Larsens sygdom er det selvfølgelig småting, men det er nu irriterende alligevel, siger Fetterlein.

