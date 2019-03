Fie efter topløse foto: Jeg taber mig ikke

Bloggeren tager til genmæle over for nedladende reaktioner på sine topløse billeder

'Gå på slankekur', 'Dine babser er ikke ens' og 'er du gravid'.

Således lyder nogle af brugernes kommentarer til Fie Laursens topløse billeder, som hun har delt på Instagram.

Billederne er taget i forbindelse med hendes medvirken i den kulørte reality-udsendelse ’Ex on the beach’ sæson to, der havde premiere i går.

Det sker ikke

Nu tager den 21-årige blogger til genmæle. Hun understreger, at hun er glad for sin krop, og at hun ikke vil tabe sig.

I et nyt opslag på Instagram skriver hun:

’ (…) det er meget fint, I synes, jeg er tyk, at mine bryster hænger, og at jeg skal tabe mig, men det kommer ikke til at ske’.

Jeg fik nok

Over for Ekstra Bladet uddyber hun, at hun ikke mindst kommenterer de nedladende reaktioner af hensyn til de unge piger i følgerskaren, der på Instagram tæller 264.000.

- Jeg fik nok i går og tænkte, at der sidder mange af mine unge følgere, som tænker: ’Hvis Fie er fed, hvad er jeg så?’

- Jeg blev sur over, at det skal gå ud over andre, siger hun.

Ikke kun pænt

Fie Laursen kalder sin Instagram-profil for en pose blandende bolsjer.

- Jeg har både pæne og iscenesatte billeder i kjoler og bikinier og så har jeg billeder og videoer, hvor jeg leget med mine deller.

- Og jeg synes det er vigtigt at have begge dele, fordi jeg er jo blogger, og fordi jeg kan lide at gøre mig flot med kjoler og makeup.

- Men folk skal ikke tro, at kun det pæne er mig, siger hun.