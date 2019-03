Fie Laursen afslører: Har knaldet med denne kendis

'Ex on the Beach' får deltagelse af Fie Laursen, der fortæller, at hun har haft sex med en af villaens andre beboere

Fie Laursen skal være med i den nye sæson af 'Ex on the Beach'.

Her tjekker hun ind som eks-kæreste til en af programmets andre deltagere, og da Ekstra Bladet besøgte optagelserne i midten af januar løftede hun sløret for historien bag.

Der er tale om den tidligere 'Big Brother'- og 'Robinson Ekspeditionen'-deltager Mark Bøgelund.

- Vi har haft sex én gang, fordi jeg gerne ville komme mig over min eks-kæreste Alexander, sagde Fie Laursen.

Mødet mellem de to realitykendisser skete kort før optagelserne begyndte og endte ikke specielt lykkeligt.

- Jeg sparkede ham ud efter en time, og han har skrevet rigtig, rigtig meget til mig siden. Sidst, jeg snakkede med ham, før jeg så ham på stranden hernede, var, da jeg sagde, at han skulle slappe lidt af, for jeg syntes, at han var alt for klistrende, forklarede hun.

Mark og Fie har en fortid sammen. Foto: Anthon Unger

Vidste det ikke

At de begge skulle deltage i 'Ex on the Beach' kom bag på Fie Laursen.

- Jeg vidste faktisk ikke, at han ville være her, for jeg havde lagt lidt afstand til ham. Det var rimelig sygt at se ham, men ja - jeg kom ind i programmet som en eks, sagde hun.

- Hvordan har du det så med, at du skal se ham dagligt i villaen?

- Der er ingen ejerfornemmelser fra min side. Jeg er ligeglad, sagde hun tørt.

Umiddelbart havde Fie Laursen da også allerede kastet sine blikke på en anden af villaens beboere.

- Jeg kan godt lide Jeppe, han er meget min type, og så lever jeg med, at han går med neglelak, grinede hun.