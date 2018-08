Fie Laursen efter politianmeldelse: - Frederik har ikke tænkt så langt

Fie Laursen er blevet meldt til politiet for sine verbale angreb og anklager mod sin ekskæreste Frederik Valeur.

Det kunne Ekstra Bladet skrive tidligere på dagen, da Frederiks advokat Bjarke Vejby bekræftede anmeldelsen.

Det har ikke været muligt at få et interview med hverken Fie Laursen eller hendes advokat Michael Juul Eriksen, men i en besked til Ekstra Bladet oplyser hun, at hun ikke har hørt fra politiet. Hun tvivler også på, at anmeldelsen ender med en sag.

'Jeg tror ikke, Frederik har tænkt så langt. Hans advokat siger til ham, at de vinder, men alle andre advokater i Danmark siger, der ikke er nok til en sag. Frederik tænker nok ikke over, hans advokat kan være ligeglad med, om de vinder, for så skal Frederik alligevel betale hans løn,' skriver den 22-årige blogger.

Selvom Fie Laursen ikke tror, at der bliver en sag, så er hun træt af at skulle bruge tid på anmeldelsen.

'Jeg gider ikke tænke mere på dette. Min advokat er klar, hvis politiet skriver, men han tror ikke, der kommer en sag - og det gør de fem andre advokat-venner, jeg har forhørt mig hos heller ikke', skriver Fie Laursen.

Før det gik galt

Indtil for få måneder siden var Fie Laursen og Frederik Valeur et seriøst kærestepar, men under en ferie til Sunny Beach gik der alvorlige skår i glæden.

Siden gik parret hver til sit - i første omgang med en fælles intention om at forblive gode venner og 'deleforældre' til deres hund.

Men så begyndte beskyldningerne at fyge gennem luften. I en video beskyldte Fie Laursen blandt andet sin eks for at have haft sex med mindreårige og have forgrebet sig på hende.

Frederik Valeur skrev for nogle uger siden på sin Instagram, at han havde fået anbefalet at anmelde Fie til politiet.

'Hans (Bjarke Vejby, red) konklusion er, at der et grundlag for en politianmeldelse mod Fie Laursen for overtrædelse af straffelovens § 268 om bagvaskelse. Den lovbestemmelse bruges, når påstande af denne art fremsættes mod 'bedre vidende', skrev Frederik Valeur blandt andet på Instagram.

Rejser på ferie

Selvom Fie Laursen har en politianmeldelse hængende over hovedet, så har Fie overskud til at tage til udlandet, og hun sender samtidig et ønske til politiet.

'Nu vil jeg smutte til Tyrkiet og nyde nogle kolde drinks. Lad os håbe, at vores skønne politi i Danmark en dag kan få ro for anmeldelser, som de her, så de kan koncentrere sig om det, der faktisk er seriøst,' skriver hun.

Her er parret sammen, da alt var fryd og gammen. Foto: Anthon Unger

Se klippet øverst i artiklen, hvor Fie og Frederik stadig var et par