Fie Laursen er med i vildt knaldeprogram

Den flamboyante kendisblogger vender tilbage til skærmen, når 'Ex on the Beach' får premiere 17. marts

Ekstra Bladet kan nu løfte sløret for, at den 22-årige realitystjerne Fie Laursen bliver en del af den nye sæson af det sexglade program 'Ex on the Beach', der får premiere 17. marts.

Fie Laursen er ikke en del af startcastet, men vil komme ind senere som eks-kæreste til en af programmets andre deltagere.

- Jeg synes, det er et vildt fedt koncept, fordi der ikke er noget taktik. Det hele kører på følelser og personlige relationer. Det er fedt, at jeg ikke skal gå og stresse over taktik og grupper. Det er bare en fest, siger Fie Laursen til Ekstra Bladet.

Med sin deltagelse skifter hun samtidig TV3 ud med Discovery Networks, der står bag blandt andre Kanal 4 og Kanal 5.

Fie Laursen viste brysterne frem, da Ekstra Bladet mødte hende i Mauritius. Foto: Anthon Unger

Har betalt kassen

Det har dog ikke været billigt at få Fie Laursen et par uger til Mauritius, afslører hun.

- Jeg har fået mange penge for det. Jeg har aldrig fået så mange penge for at deltage i et program, men jeg må ikke sige hvor meget.

- Er vi over eller under 25.000 kroner?

- Haha, over. Jeg kan ikke sige mere end det.

Fie Laursen er atter tilbage i Danmark efter turen til Mauritius. Her var hun forleden dag til rød løber på filmen 'Selvhenter'. Foto: Mogens Flindt

Løj ikke

Fie Laursen fortalte sine mange følgere i januar, at hun ville tage en pause fra de sociale medier for at fokusere på sin næste bog. I virkeligheden drog hun afsted mod Mauritius for at deltage i programmet.

Hun afviser dog, at hun har løjet over for sine følgere.

- Jeg har faktisk skrevet min bog færdigt, for de gav mig en lille ferie inden, så det var faktisk ikke engang løgn. Jeg har skrevet min bog færdigt hernede, men jeg manglede også kun ét kapitel, forklarer hun.

Fie Laursen har efterhånden deltaget i et hav af realityprogrammer - blandt andet har hun to gange været deltager i 'Paradise Hotel'. Hun mener dog, at omgivelserne i Kanal 4-programmet er mere luksuriøse.

- Det her slår Mexico. Jeg sagde ja, fordi jeg gerne ville have den pause, jeg har brug for. Jeg ser det som et luksus-Sunny Beach med kamera. For at være ærlig var det ferien, der lokkede mig, men det er også sjovt at lave tv, griner hun.

Overgår sidste sæson

I 'Ex on the Beach' er det en del af konceptet, at eks-kærester løbende kommer og banker på døren for at blive en del af programmet. Det giver gnidninger eks-kæresterne imellem, og Fie Laursen har da også en særlig i tankerne, som hun håber bliver hjemme.

- Jeg frygter, at min seneste eks-kæreste kommer ind. Det var ikke et offentligt forhold, så I kender ham ikke. Han hedder Alexander, og han siger, at han ikke kunne finde på at lave tv, men jeg er bange for, at han får et højt nok løntilbud til, at han kommer ind og fucker med mig. Vi var sammen i tre-fire måneder, efter det sluttede med Frederik (Valeur, red.), siger hun.

Siden hjemkomsten fra Mauritius har Fie Laursen fundet kærligheden i 23-årige Frederik Skovbjerg.

'Ex on the Beach' vises på Kanal 4 og Dplay fra 17. marts.