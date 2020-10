Fie Laursen fjernet fra Instagram

Så gik den ikke længere - Instagram har lukket Fie Laursens konto.

Den kontroversielle influencer er ikke længere at finde på det sociale medie, efter hendes konto tirsdag er blevet lukket af Instagram for brud på platformens såkaldte fællesskabsregler.

Forsøger man nu at åbne Fie Laursens profil, mødes man i stedet med en besked om, at siden ikke længere er tilgængelig.

I en sms til Ekstra Bladet fortæller Fie Laursen, at der er tale om en tur 'i skammekrogen', og at den foreløbig er lukket i 30 dage, fordi hun har promoveret OnlyFans på profilen. Hun er i øvrigt ikke ked af, at profilen er lukket:

'Det betyder ikke så meget, da mit arbejde jo er Only Fans nu.'

'Så jeg har bare haft Instagram til tidsfordriv. Nu åbner den jo, efter mit ban er ovre, så jeg har det ikke dårligt, men har selvfølgelig lært ikke at poste 18+ ting nu!' skriver hun i en sms til Ekstra Bladet, mens hun samtidig fortæller, at hun ikke vidste, hun ikke måtte reklamere for OnlyFans.

Ny skandale: Sælger nøgenbilleder og sexvideoer

Artiklen fortsætter under billedet ...

Fie Laursens profil kan ikke længere åbnes på Instagram. Screenshot

OnlyFans

Fie Laursen har i længere tid reklameret for sin egen profil på mediet OnlyFans, hvor hun deler pornografiske billeder og videoer af sig selv.

OnlyFans er et fænomen på de sociale medier, der har spredt sig som en steppebrand, og en stor del af det skyldes, at både influencere og private kan dele nøgenbilleder og -videoer på siden mod betaling.

Så betaler brugerne et abonnement hos hver enkelt person for at se deres materiale.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan har det blandt andet set ud, når Fie Laursen reklamerer for sin OnlyFans-konto. Privatfoto

Sælger nøgenbilleder og sexvideoer: - Det skal stoppes

Ikke for børn

Ekstra Bladet har været i kontakt med en 25-årig kvinde, som er en af dem, der har anmeldt Fie Laursens profil. Hun ønsker at være anonym, men redaktionen er bekendt med hendes fulde identitet.

Kvinden har anmeldt Fie Laursens profil for 'nøgenhed eller seksuel aktivitet' tilbage i august, men der er altså først blevet reageret fra Instagrams side i dag, tirsdag.

Til Ekstra Bladet fortæller kvinden, at hun har valgt at anmelde Fie Laursens profil, fordi hun reklamerer for sin OnlyFans-side, hvor hun deler pornografisk indhold. Dette finder hun ikke passende, fordi hun mener, at Fie Laursen har mange unge følgere.

- Det er på baggrund af de opslag, hun har lagt op, som jeg mener, er langt over grænsen.

- Selvfølgelig må man lægge billeder ud af sin krop i undertøj og bikini, det er jo ikke anderledes end at gå på stranden. Men jeg synes, det er forkert, at hun reklamerer for sig selv på en pornografisk måde, og man ved, det er til en side, hvor man betaler for at se hende lave porno, siger hun.

Sådan ser beskeden ud, som den 25-årige kvinde i dag har fået fra Instagram, efter Fie Laursens konto blev lukket. Screenshot