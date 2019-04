Fie Laursen i kæmpe brøler

Fie Laursen kommer på dybt vand i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor drengene skal stille pigerne spørgsmål.

Her bliver den 22-årige realitydeltager bedt om at fortælle, hvad hendes holdning er til hungersnød.

Men her går det helt galt for Laursen, der ikke helt kan finde ud af, hvad 'hungersnød' egentlig betyder.

- Det der i 'Hunger Games', hvor der er det der spil?, spørger Fie Laursen til drengenes spørgsmål og fortsætter:

- Jeg synes, det er sygt, at der findes sådan nogle spil, og jeg synes, det er fedt, at vi har fået en film omkring det, og jeg synes, det er sygt, at der har været sådan nogle ting, siger Fie Laursen tøvende, mens flere af drengene ryster på hovedet og griner opgivende.

- Det er i hvert fald i samme boldgade, siger en af drengene med et stort grin.

Fie Laursen fandt kærligheden i 'Ex on the Beach' og danner i dag par med Frederik. Foto: Mogens Flindt

Ikke den skarpeste

Til Ekstra Bladet forklarer Fie Laursen, at hun ikke er flov over episoden, men at hun simpelthen ikke vidste, hvad hungersnød betød.

- Jeg vidste bare ikke, hvad det betød. Jeg troede bare, det betød 'Hunger Games' eller en hunger efter nødder, men det har de klippet ud, siger Fie Laursen med et grin.

For hende betyder det derfor heller ikke noget, at hendes uvidenhed bliver udstillet på landsdækkende tv.

- Jeg synes, det er sjovt. Jeg ved godt, at jeg ikke er den skarpeste kniv i skuffen lige på det punkt med ting, man lærer i skolen. Jeg har jo ikke min 9. klasses eksamen. Der er meget, jeg ikke har lært, siger hun og fortsætter:

- Jeg fungerer nok bare bedst til at lave tv og underholde, konstaterer hun.

Du kan se 'Ex on the Beach' søndag til tirsdag kl. 22 på Kanal 4.