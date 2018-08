Fie Laursen meldt til politiet

Fie Laursen er nu blevet meldt til politiet for sine verbale angreb og anklager mod sin ekskæreste Frederik Valeur. Det bekræfter hans advokat, Bjarke Vejby, overfor Ekstra Bladet.

Frederik Valeur har valgt at følge sin advokats råd, som han skrev på Instagram for et par uger siden.

'Hans (Bjarke Vejby, red) konklusion er, at der et grundlag for en politianmeldelse mod Fie Laursen for overtrædelse af straffelovens § 268 om bagvaskelse. Den lovbestemmelse bruges, når påstande af denne art fremsættes mod 'bedre vidende', skrev Frederik Valeur blandt andet på Instagram.

Se også: Fie Laursen hyrer stjerneadvokat

'Jeg har valgt at følge min advokats råd. Derfor vil advokaten indgive en politianmeldelse mod Fie Laursen i næste uge', forsatte han.

Den anmeldelse er nu kommet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Fie Laursens advokat, Michael Juul Eriksen, men uden held. Fie Laursen er heller ikke vendt tilbage.

Lykkeligt par

For få måneder siden var Fie Laursen og Frederik Valeur et seriøst kærestepar. Soulmates, der forstod og støttede hinanden i alt.

Pludselig gik der alvorlige skår i glæden, og parret gik hver til sit - i første omgang med en fælles intention om at forblive gode venner og 'deleforældre' til deres hund.

Men så begyndte beskyldningerne at fyge gennem luften. I en video beskyldte Fie Laursen blandt andet sin eks for at have haft sex med mindreårige og have forgrebet sig på hende.