Fie Laursen tager stor beslutning: Mit livs største fejl

Realitystjernen Fie Laursen har gjort mange ting, hun fortryder, men særligt én ting topper det hele.

I tv-programmet 'Ex on the Beach' mødte hun Frederik Skovbjerg. De blev kærester og efter hjemkomsten til Danmark fik de lavet kærestetatoveringer, så der på hendes hånd stod 'F + F' efterfulgt af et hjerte.

Realitybabe har tabt 32 kilo: Jeg bliver svinet til

Men i slutningen af april gik de hvert til sit, og Fie Laursen har derfor valgt at få fjernet mindet.

- Jeg har lavet mange fejl i mit liv, men det her er sgu på toppen af det hele. Til alle jer, der sagde, at det var en dum idé med den tatovering. I får sgu ret, siger hun i en video på sin YouTube-kanal og tilføjer.

- Næste gang, jeg får en kæreste, skal vi ikke ud og have tatoveringer. Jeg tror, de fleste mennesker får en delfin på anklen, jeg får det her.

Se også: Akavet: Fie Laursen laver sin egen dildo

Fie Laursen har ikke lagt bånd på sig selv i programmet. Her bliver det til en omgang hed sex for rullende kameraer.

Fie fortryder

De tegnede halvdelen af hjertet på tatoveringen hver, men snart er tatoveringen altså fortid. Det kræver dog flere behandlinger, før mindet endegyldigt har forladt hendes krop.

- Jeg får fjernet min kærestetatovering, fordi det ikke er noget, jeg vil have, når vi ikke er kærester, og efter alt der er sket, siger Fie Laursen til Ekstra Bladet og tilføjer.

- Ja, jeg fortryder den.

Frederik og Fie ved forpremieren på 'Ex on the Beach', hvor alt stadig var godt imellem dem. Foto: Mogens Flindt

Dermed sætter hun et punktum i forholdet til Frederik Skovbjerg, der selv erkendte, at han havde været realitystjernen utro.

Sideløbende kunne de se deres romance spire i tv-programmet 'Ex on the Beach', der blev filmet tilbage i januar og februar. Det har været hårdt at kigge på, siger Fie Laursen, der til sidst måtte opgive.

- Det var hårdt at se afsnittet, hvor vi bliver gift. Jeg stoppede det halvvejs, siger hun.

Alligevel fortryder hun ikke sin deltagelse, som hun kalder 'det bedste nogensinde'. Programmet sluttede i denne uge, men først efter Fie Laursen havde formået at lave sin egen dildo, som var en tro kopi af Frederiks. Ligesom tatoveringen er den nu fortid.

- Jeg har smidt dildoen ud, griner hun.

Selv om programmet nu er slut, er der godt nyt til formatets fans. Metronome Productions, der laver 'Ex on the Beach', har nemlig indledt castingen til en ny sæson.