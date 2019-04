Fie Laursen udsat for hævnporno: - Jeg brækker mig

Da den kendte realitydeltager Fie Laursen mandag morgen stod op, fik hun noget af et chok.

Her opdagede hun nemlig, at der lige nu deles nøgenbilleder af hende på flere forskellige sociale medier.

Det sker, efter den kendte amerikanske YouTuber og skuespiller Jake Pauls Snapchat tilsyneladende er blevet hacket. Han er i besiddelse af nøgenbilleder af Fie Laursen, der således er blevet delt på hans Snapchat-konto og på andre brugeres sociale medier.

Det fortæller Fie Laursen på sin blog, hvor hun også har delt nøgenbillederne i en censureret udgave.

Til Ekstra Bladet fortæller realitydeltageren, at hun blev gjort opmærksom på billederne af hackeren selv.

- Jeg vågnede op i morges, og så havde jeg fået en besked fra en, jeg troede var Jake Paul. Det var fra hans konto. I beskeden stod der: 'Send billeder af dine bryster', og hvis ikke jeg gjorde det, ville han sende nøgenbilleder rundt af mig. Jeg vil ikke gå i detaljer om min relation til Jake, men jeg har haft en relation til ham, hvor jeg har sendt billeder af mine bryster, og hvor jeg ikke har trusser på. De billeder er blevet sendt på Snapchat og er blevet gemt, siger Fie Laursen.

- Herefter begyndte jeg at blive 'tagget' i en masse billeder af mig selv, hvor jeg var nøgen. Det skete på Instagram. Billederne var blevet delt. Der var flere, der havde lagt billederne op på de sociale medier. Nok fordi Jake jo er kendt. Jeg skrev til dem med det samme, at de skulle slette det, men jeg fik bare tilsendt flere og flere billeder. Det gik hurtigt op for mig, at Jakes profil er blevet hacket, fordi han på sin Snapchat den seneste tid har delt alt muligt underligt indhold, og flere advarer også om, at den er blevet hacket, siger Laursen videre.

Ekstra Bladet har set billederne og kan verificere, at indholdet er sendt fra Jake Pauls profil, som tilsyneladende er blevet hacket.

Fie Laursen er lige nu aktuel i 'Ex on the Beach'. Foto: Mogens Flindt

Bombarderet med beskeder

Til at begynde med blev Fie Laursen kontaktet af folk fra USA, men hurtigt blev folk fra Danmark også opmærksomme på, at billederne florerede.

- Man kan se mine bryster og mit underliv på billederne, og flere danskere begyndte at skrive til mig og advare mig om, at billederne eksisterer derude. Jeg tænker bare: 'fuck mit liv'. Selvfølgelig skulle de nok nå til Danmark, men jeg havde håbet, at de ikke gjorde, siger hun og fortsætter:

- Jeg var ved at brække mig, da jeg fandt ud af det. Jeg brækker mig simpelthen over det. Der er jo 11 millioner, der følger Jake på hans Instagram. Så jeg ved ikke, hvor langt de billeder når ud. Jeg er fucking bange for, hvor det her kan ende. Det er sygt ubehageligt og vildt grænseoverskridende. Jeg er fuldstændig nøgen, så det er virkelig krænkende, siger hun ærligt.

Det er klamt

Fie Laursen føler sig lige nu magtesløs, fordi delingen af billederne primært foregår i USA, som er uden for hendes rækkevidde.

- Det er klamt at vide, at billederne er blevet delt i USA, og at det er blevet delt af en konto, der har så mange følgere. Jeg føler mig meget magtesløs, for jeg føler ikke, at jeg kan gøre noget som helst ved det, netop fordi det er i USA. Det er svært at få en advokat efter personer, der er så langt væk. På den måde ville jeg egentlig hellere have haft, at det var sket i Danmark, hvor man ville kunne gøre noget. Jeg føler ikke, at jeg kan gøre en skid lige nu, siger hun.

Fie Laursen har nu taget kontakt til den 'rigtige' Jake Ryan for at få ham til at reagere og forsøge at sætte en stopper for delingen af billederne.

- Jeg er ikke sur på ham, men jeg håber og stoler på, at han gør noget, og at han får sat en stopper for det her. Hvis billederne bliver delt herhjemme, vil jeg forsøge at gå rettens vej, understreger hun.

- Der har jo været så meget snak i medierne om, at man skal passe på med at dele nøgenbilleder af sig selv. Burde du ikke have tænkt mere over risikoen for, at det her ville ske, inden du delte billederne?

- Jeg har aldrig tvivlet på Jake. Han ville aldrig lægge sådan noget ud om mig. Men jeg havde aldrig troet, at Snapchat ville blive hacket. Så det kom som et chok. Jeg har jo haft noget med ham, og jeg synes ikke, at man skal være flov over at have sendt sådan nogle billeder. Det var jo en fyr, jeg stolede på, og det er jo ikke hans skyld, at det her er sket, siger hun og fortsætter:

- Men jeg har da helt klart taget det ind, og jeg vil ikke dele sådan nogle billeder en anden gang. Jeg plejer heller ikke at gøre det, men det var en fyr, jeg havde noget med, og som boede i USA. En anden gang vil jeg tænke over, at man aldrig kan være sikker på, om sådan noget her sker, siger Fie Laursen.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Jake Paul.

