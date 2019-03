Fie Laursen viser kæresten frem: Vi er flyttet sammen

Frederik Skovbjerg og Fie Laursen mødte hinanden for rullende kameraer og har været sammen uafbrudt, siden 'Ex on the Beach' sluttede

Bloggeren Fie Laursen flyver på en lyserød sky for tiden.

Hun er ny deltager i tv-programmet 'Ex on the Beach', og her mødte hun 23-årige Frederik Skovbjerg, som hun i dag kan kalde for sin kæreste.

Selv om det ikke er meget mere end en måned siden, at optagelserne sluttede, så er kærligheden så intens, at Frederik Skovbjerg allerede er flyttet ind hos 22-årige Fie Laursen i København.

- Vi er flyttet sammen i min lejlighed i Sydhavnen. Vi tager det i et dejligt tempo, vi har jo været sammen samtlige dage, siden vi mødtes, så vi er vant til at hænge ud sammen, fortæller Fie Laursen, der sjældent møder jævnaldrende, som ikke ved, hvem hun er.

Fie Laursen om sin medvirken i 'Ex on the Beach'. Video: Lars Sejr

Kendte ikke til Fie

Det var tilfældet med Frederik.

- Jeg kan rigtig godt lide, at Frederik ikke rigtig vidste, hvem jeg var. Det gav mig en mulighed for at møde en fyr på en normal måde i stedet for, at de ved alt om mig i forvejen. Og så er han bare så rolig og moden, siger Fie Laursen, der suppleres af kæresten.

- Jeg vidste godt, hvem hun var, men jeg var ikke klar over, at hun havde lavet musik og deltaget i 'Divaer i Junglen' og andre programmer, for så meget følger jeg ikke med. Hun var stort set ligeså ny for mig som de andre i programmet, siger han.

Det glade par på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Parret har boet sammen i en måneds tid, men de mener ikke, at det hele går for hurtigt.

- Det ville være sværere for os at være væk fra hinanden. Vi tager det stille og roligt, selv om det udefra godt kan se ud, som om det går stærkt, siger Frederik Skovbjerg.

Det lykkelige par kan opleves på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay i 'Ex on the Beach' fra 17. marts.