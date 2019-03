Fie Laursens kæreste: Jeg har haft sex med over 200 kvinder

Det er en mand med selvtilliden i orden, der tirsdag tjekkede ind i tv-programmet 'Ex on the Beach'.

Frederik Skovbjerg er navnet, han er 23 år og hævder at have haft sex med over 200 kvinder. Det siger han i sin programintro.

- Jeg har knust mange pigehjerter, det har jeg, man skal jo ikke være nærig med det, man har fået gratis. Jeg har været sammen med over 200 kvinder, og jeg har gået lidt i swingerklub, siger han i programmet.

Frederik Skovbjerg var med i 'Ex on the Beach' for at vinde deltageren Amanda Mogensen tilbage, men det var Fie Laursen, der stjal den pigeglade charmørs hjerte. Ved programmets for-premiere kunne de vise sig frem sammen som kærester.

Tidlig debut

Dermed har Fie Laursen fået en erfaren herre på krogen, der over for Ekstra Bladet holder fast i, at han vitterligt har haft så mange kvinder med under lagnet.

- Jeg tror bare, det har stået lidt heldigt til for mig nogle gange. Jeg har været single i nogle perioder og haft det sjovt. Jeg startede i en tidlig alder og var 12 år gammel første gang, jeg havde sex med en pige. Der fik jeg smag for det, griner han over telefonen.

Han kan godt selv se, at det lyder som et voldsomt antal sexpartnere for en 23-årig.

- Det er måske lidt højt, men jeg har været ung og givet den gas, siger han.

Frederik Skovbjerg i Mauritius, hvor 'Ex on the Beach' blev optaget. Foto: Anthon Unger

I programmet kommer det også frem, at han har gået i swingerklub, men det hører fortiden til nu, hvor han har fundet sammen med Fie Laursen.

- Jeg har ikke gået i swingerklub på den måde, at jeg er gået derhen og været sammen med alle mulige. Det var sammen med en eks-kæreste, og vi var kun sammen med hinanden. Og så har jeg været der med nogle venner, hvor vi har hygget og drukket en bajer, fordi der også er nogle spa-faciliteter. De har været gode til at køre det op i programmet, siger han.

Fie: Fint med mig

200 sexpartnere er noget, der vil kunne skræmme mange væk, men det tager Fie Laursen afslappet.

- Jeg er ligeglad. Det er god erfaring, siger hun til Ekstra Bladet.

I programmet ser man, hvordan Frederik vil vinde Amandas hjerte, men det er Fie, der vinder hans. Allerede fra start er der god kemi imellem dem, og han vælger da også Fie Laursen som sin sengemakker i villaens suite.

Han har siden på tv kunnet se, at det var deltageren Mikkel, der i ledtog med Fie aftalte, at hun skulle score Frederik, så Mikkel kunne være sammen med Amanda.

- Det er nok ikke nogen hemmelighed, at de fleste af pigerne var vilde med mig, men Fie var bare ekstra vild. Jeg valgte Fie, fordi jeg synes, hun er super smuk. Man ser så, at det var et planlagt show af hende og Mikkel, men det har jeg det fint nok med. Vi har jo ligesom fundet sammen efterfølgende, og det havde de trods alt ikke aftalt, siger han.

Gik et par timer

Han kunne hurtigt mærke, at der var en gnist mellem ham og Fie Laursen.

- Der gik kun et par timer, og så kunne jeg mærke, at det var mere seriøst end som så med Fie. Jeg kunne mærke, at hun også selv gerne ville mig, siger han.

Hvordan de går fra fascination til kærester, kan man se i 'Ex on the Beach', der vises søndag til tirsdag på Kanal 4 og streamingtjenesten dplay.