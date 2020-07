Fik 4000 fadøl og vandfyldte kondomer i hovedet

Den kendte skuespiller, konferencier og entertainer Peter Mygind gæster gerne landets festivaler - både privat og professionelt.

Men grundet coronapandemien er alle festivaler aflyst denne sommer. Derfor ser den 56-årige prisvindende skuespiller tilbage på sine mest mindeværdige festivaloplevelser.

- Hvad er din yndlingsfestival og hvorfor?

- Der er ingen tvivl om, at Smukfest er min favoritfestival. Har man været der, kan man ikke undgå at tænke, at det er for vildt, at man kan skabe en stor fest inde i en bøgeskov, der er fyldt med kærlighed og musik.

- Efter Smukfest kommer Roskilde, Vig og alle de andre. Vig er meget mindre end de to andre, men meget hyggelig, og man kan mærke, at det er de samme mennesker, der kommer igen og igen. Det er næsten som at komme ind i en lille familie.

- Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som optrædende på en festival?

- 10-12 år i træk jeg været på Roskilde Festival for at lave velgørenhed og events for Aids-Fondet - blandt andet kondom-vand-stikbold og andre mærkelige ting for at gøre opmærksom på vigtigheden af at bruge kondom og samtidig sætte fokus på hiv og aids.

- Folk tyrede på skift de vandfyldte kondomer i hovedet på hinanden, mens jeg fortalte, hvor lidt ondt det gør at få et kondom i hovedet, og hvor rart det er at bruge. Samtidig kom der en reklame fra Nøgenløbet forbi, og pludselig står jeg omfavnet af 40 nøgne mennesker, samtidig med at Spiderman kaster et kondom fyldt med vand i hovedet på mig. Det er noget, der kun kan lade sig gøre på Roskilde.

- Kondom-vand-stikbold er en lidt anderledes måde at få de unge mennesker til både at grine og lige tænke over, at de skal huske at beskytte sig. Der er dog også nogle, der har brug for hjælp og oplysning, for der er desværre stadig nogle, som har misforståelser om aids og hiv.

Blandt de mest mindeværdige oplevelser som optrædende på en festival fortæller Peter Mygind også om en episode på Smukfest for næsten 25 år siden.

- I 1996 blev jeg gift med min hustru, Lise. Tre dage inden brylluppet var jeg konferencier som Score-Kaj - en figur, jeg lavede i 90'erne med de tre S'er: "charme, selvtillid og lækkert hår".

- Score-Kaj var vældig populær. Jeg hoppede rundt i mit guldsæt, mine høje guldsko og min store paryk. Det kørte sindssygt godt, alle var ellevilde, og hver gang jeg fyrede scorejokes af, jublede publikum.

- Da klokken er blevet 01-02 om natten, siger arrangørerne til mig: "Nu, Mygind, nu lukker du festen. Du må bede dem trække ned i skoven, for vi lukker foran Bøgescenen". Der stod nemlig stadig 15.000 mennesker, som ikke ville gå. De vil have mig til at underholde videre, selv om de kunstnere, som jeg skulle præsentere, og som skulle optræde, for længst havde spillet.

- Så jeg gik tilbage på scenen og opfordrede alle til at trække ned i skoven. For at lokke dem sagde jeg: "Lige om lidt kommer jeg ned til jer - er der mon nogle, der giver en øl?" Det var der. Jeg oplevede at få kastet 4000 øl i hovedet. Jeg var søbet ind. Det var et meget specielt og desperat øjeblik at prøve at få 15.000 mennesker til at forlade en plads.

- Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som gæst på en festival?

- Jeg har mange, især på Smukfest, med min hustru. Der får vi dyrket gamle venskaber og får nye venner og får hørt musik. Men Smukfest er også en festival, hvor man nemt havner i et socialt hyggehul, så man måske slet ikke får hørt noget musik den aften, fordi man ender med at spise en god middag, drikke drinks og danse til en eller anden dj.

- Min gode ven Christian Degn (TV2-vært, red.) var et år dj i en af barerne og spørger pludselig, om nogle vil synge en sang. Der røg jeg op på bardisken og sang "Love Is in the Air", så taget løftede sig.

- Jeg tror, jeg i gennemsnit krammer 3-4000 mennesker på Smukfest. Tager jeg festivalhatten på, er jeg åben for at møde mennesker. Det er fantastisk, skidehyggeligt og lidt hårdt. Man drikker, danser og kommer sent i seng, men Lise og jeg er så privilegerede, at vi har et godt sted at sove.

- Når man har heddet Score-Kaj, bliver man nemt vækket ved 04-05 tiden om natten ved, at nogle råber: "Sco-re-Kaj! Sco-re-Kaj!" Det er ikke så sjovt, når man bare gerne vil prøve at sove et par timer.

- Hvad vil du savne mest i år ved hverken at skulle optræde eller være gæst på en festival?

- Man træder jo ind i en festivalklokke, der er helt unik. Der er en særlig kærlighed, åbenhed og respekt, og man passer på hinanden.

- Sammenholdet på en festival er unikt. Vi mennesker er flokdyr, der gerne vil være en del af gode, trygge fællesskaber, og det er man der. Og så vokser man også som menneske.