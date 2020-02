Fik alvorlig kræft-besked: Sådan går det nu

Mark Le Fêvre har det godt, efter han for nylig gennemgik en voldsom operation i hovedet

Da komikeren Mark Le Fêvre for et par måneder siden fik fjernet et modermærke på sit baghoved i forbindelse med en kontrol, fik han en nedslående besked.

Prøverne viste nemlig tegn på kræft.

Lægerne på Rigshospitalet tog ikke nogen chancer, og Mark Le Fêvre blev derfor indkaldt til operation, hvor kirurger skulle fjerne et stort område ved hovedet.

Efterfølgende viste det sig til Mark Le Fêvres store lettelse, at der ikke var yderligere tegn på kræft, men operationen har dog alligevel efterladt sine spor - blandt andet i form af et langt ar på Mark Le Fêvres hoved.

Da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til gallapremiere på 'Klovn - The Final' onsdag aften, satte han et par ord på, hvordan det går ham efter operationen.

- Det går heldigvis rigtig dejligt. Jeg har ikke nogen mén eller gener, andet end et stort ar, som vokser lidt for hver dag, indtil det har sat sig helt, sagde han med et smil.

Mark Le Fêvre fik sig noget af et chok, men det hele er heldigvis gået godt. Foto: Jonas Olufson

Lettet

Den 31-årige komiker priser sig dog lykkelig over, at det ikke stod værre til.

- Men når det endelig skulle være, så synes jeg, at det er meget heldigt sluppet, og så synes jeg også, at det ser lidt bad ass ud, sagde han videre.

Mark Le Fêvre på den røde løber til 'Klovn - The Final'-gallapremiere. Foto: Jonas Olufson

Mark Le Fëvre fortalte også, at han er rigtig glad for den måde, han blev behandlet på Rigshospitalet i forbindelse med operationen.

- De troede, at der var kræft, for der var tegn på kræft. Så kunne man ikke komme det nærmere, og så var man nødt til at operere, som hvis det havde været der, så det gik meget hurtigt, sagde han og fortsatte:

- Stor cadeau til det der system. Det gik meget hurtigt, fra tegnene var der, til operationen var overstået. Men det endte heldigvis lykkeligt.

- Er du lettet ovenpå operationen?

- Meget. Helt kliche-agtigt må jeg sige, at man nyder hverdagen lidt mere bagefter. Det gør man sgu.