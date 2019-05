Fik den i en brandert: Dansk realitystjerne fjerner vanvids-tatovering

Det så ud til, at Danmark havde et nyt kendispar på vej, da 'Love Island'-vinderen Julie Melsen og 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl pludselig begyndte at date hinanden i foråret.

Men 16. april kunne Ekstra Bladet berette, at 'parret' efter lidt over en måned med flirt og røde løber-optrædener var gået hver til sit. Det skete dog først, efter at de havde fået matchende 'kærestetatoveringer' med et FCK-logo og hinandens navne, som det kan ses herunder.

Lenny Pihl og Julie Melsen fik hinandens navne tatoveret. Nu er Lennys navn fjernet. Selve FCK-logoet har hun valgt at lade blive. Privatfoto

Som en direkte konsekvens af det afsluttede forhold har Julie Melsen nu valgt at få slettet Lennys navn.

- Jeg valgte at få det fjernet, fordi mig og Lenny ikke er sammen mere, og den mindede mig om vores tid sammen. Vi er stadig venner og snakker pissegodt sammen, og vi ses også som venner, men der var ikke nogen grund til at have hans navn tatoveret, siger Julie Melsen, der valgte at rense godt ud på kroppen.

- Jeg har også lige fået fjernet min anden ekskærestes navn. Jeg tænker ikke, at en kommende kæreste vil synes, det er fedt, hvis jeg har to andre mænds navne tatoveret. Så nu får jeg startet på en frisk, fastslår hun.

Fortryder ikke

Tatoveringerne kom i stand under en brandert, efter de havde kendt hinanden i blot nogle dage. Og set i bagklogskabens klare lys kan hun godt se, at det måske ikke var verdens mest gennemtænkte projekt, de kastede sig ud i. Alligevel fortryder hun ikke.

- Jeg fortryder den ikke. Det kan godt være, at jeg modsiger mig selv, når jeg siger det og samtidig får den fjernet, men det var sjovt, så længe det varede, og det har taget mig ti minutter at få den fjernet, så det er ikke verdens undergang. Det var bare sjovt, og vi kunne lide hinanden, siger Julie Melsen.

Selv om hun nu har fået fjernet to mænds navne fra kroppen, så kan hun ikke helt love, at det ikke kommer til at ske igen.

- Jeg håber ikke, at jeg får flere af sådan nogle tatoveringer i fremtiden, men det er mig, vi snakker om, så hvis jeg en dag bliver smaskforelsket, så ved man aldrig, haha. Men jeg håber det ikke, griner hun.

Flere har spekuleret i, om Julie Melsen var begyndt at date den tidligere fodboldspiller Nicki Bille, der i fredags blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have truet en cyklist med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain.

På de sociale medier har man flere gange kunnet se dem sammen i den seneste tid, men Julie Melsen fastslår, at de blot er venner.

- Det er ikke andet end venskab, og det bliver det heller ikke, slår hun fast.