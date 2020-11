Fik et kræftchok: - Jeg er dybt taknemmelig

- Det var falsk alarm. Heldigvis.

Der er lettelse i 58-årige Line Baun Danielsens stemme.

3. november skrev den tidligere tv-vært på sin blog, at hun havde fundet en knude i sit ene bryst og derfor frygtede det værste; kræft.

Som tidligere ambassadør for Støt Brysterne er hun ekstra opmærksom på sygdommen, på sin krop og på at handle på forandringer. Derfor kom hun hurtigt til læge og blev fluks henvist til et udredende kræftpakkeforløb.

- Jeg har det sådan 'better safe than sorry' - altså hellere en gang for meget til lægen end bare at lade stå til, siger hun og fortæller at ventetiden på den 'dom', der heldigvis viste sig at være en 'frifindelse', var ganske svær.

- Jeg er naturligvis meget glad og lettet. Og så føler jeg mig dybt taknemmelig for den indsats, jeg har oplevet, at vores sundhedsvæsen kan levere siger hun.