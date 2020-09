Fik fjernet brysterne på tv: Forfærdet over synet

I torsdagens afsnit af 'Mit plastikmareridt' fik den 31-årige tv-kendis Melissa Nielsen, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen', til sin store lettelse en udstrakt hånd fra de to kirurger Faye og Jens Jørgen fra Amalieklinikken.

De sagde nemlig ja til at fjerne hendes implantater, efter hun i en længere perioder har kæmpet med smerter, som har gjort, at hun har været afhængig af stærke doser af morfin for at få hverdagen til at hænge sammen.

- Jeg vil hellere være flad som en pandekage end det her, sagde Melissa Nielsen i programmet.

Derfor var hun også ovenud lykkelig, da det stod klart, at eksperterne ville operere hende - vel vidende at hendes bryster ikke ville være ligeså fyldige som før. Men da hun så resultatet efter operationen, var hun mildest talt i chok.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det var et chok, da jeg så det. Jeg havde det helt forfærdeligt. Faktisk havde jeg det så skidt, at jeg bad dem om at stoppe med at filme, fordi jeg simpelthen selv lige skulle indse det, siger hun og fortsætter:

- Jeg vidste jo godt, at det ikke ville være pænt til at starte med, at det ville være grimt og hænge. Men det var meget overvældende lige at se det, og jeg havde brug for, at det lige skulle synke ind og se det selv, inden der kom kamera på.

Melissa Nielsen er meget glad for resultatet efter sin operation. Foto: Nent Group Danmark

I dag - hele to år efter optagelserne - ser Melissa Nielsen heldigvis helt anderledes på operationen og er ovenud lykkelig for sine nye bryster.

- I dag er jeg jo så lykkelig for det. Jeg havde slet ikke turde håbe på det her resultat, siger hun og fortæller, at hendes mange smerter forsvandt samtidig med, at implantaterne forsvandt:

- Smerterne forsvandt allerede efter to dage. Det var sindssygt dejligt, og jeg kunne med det samme mærke, at jeg fik mere overskud. Det var befriende.

Til højre kan du se, hvordan Melissas bryster så ud umiddelbart efter operationen. Foto: Nent Group Danmark

I torsdagens program fortalte Melissa Nielsen, at hendes mange smerter især var gået ud over hendes forhold til hendes datter, der kom til verden for tre år siden.

- Jeg har meget mere overskud til hende nu, og vi har et rigtig tæt mor-datter forhold. Det er dejligt også at kunne have nærkontakt med hende, uden at det er forbundet med smerter.

- Hvordan har du det i forhold til selvtillid nu, efter du har vænnet dig til dine nye bryster?

- Jeg har vænnet mig til det og accepteret min krop, som den er. Mine bryster har også ændret sig meget siden. De er faldet på plads, og det har fået lidt mere naturligt fylde, og den løse hud er forsvundet, fordi huden har trukket sig sammen, så det er blevet virkelig flot.

- Nu tænker jeg ikke over mine bryster mere, og jeg synes, de er pæne. Jeg havde jo en kæreste, da programmet blev optaget, og umiddelbart efter sagde jeg, at jeg skulle have mere i mine bryster, og jeg havde det svært med at være nøgen for ham. Men jeg vænnede mig hurtigt til det og accepterede min krop, som den er, siger Melissa, der i dag er single.

Før havde Melissa Nielsen 650 ml i hvert bryst. Foto: Nent Group Danmark

- Er du så færdig med at kosmetiske operationer?

- I hvert fald i forhold til mine bryster. Jeg skal aldrig have mere i mine bryster. Det har været det hele værd at være med i programmet, og jeg er virkelig glad for, at kirurgerne kunne hjælpe mig, siger hun og tilføjer:

- Jeg vil også gerne vise min datter, at det er i orden at være tilfreds med det, man har. Jeg håber også, at det her kan være en inspiration til andre om, at man virkelig skal tænke sig om, inden man får lavet noget. Så på den måde er det også et opråb til alle kvinder derude, der overvejer at få det lavet. For det kan virkelig tage overhånd, og det er vigtigt for mig, at folk forstår, at der også er en bagside.

Der er sket en del med Melissa Nielsens bryster siden 'Mit plastikmareridt'. Foto: Nent Group Danmark

