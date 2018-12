Fik grusom besked over telefonsvarer: TV2-værts lillebror døde i tragisk ulykke

Cecilie Beck og resten af hendes familie glemmer aldrig den dag for 26 år siden, da de blev ramt af en forfærdelig tragedie.

Tv-værtens 17-årige lillebror havde sat sig op på en motorcykel for at køre en lille tur, men mistede på turen kontrollen og kørte ind i en elmast.

Det endte helt galt, og 17-årige Mathias vendte aldrig hjem igen. Han afgik ved døden efter sammenstødet med elmasten.

I et nyt interview med Ude & Hjemme sætter den 48-årige TV2-vært ord på sorgen, som stadig fylder meget den dag i dag. Her fortæller hun også, hvordan hun fik den forfærdelige besked om, at hendes lillebror var død.

- Det var så gennemført rædselsfuldt. Jeg kan huske, at jeg kom hjem fra Journalisthøjskolen den dag og afspillede min telefonsvarer, og så lå beskeden der fra min mor. Puha... Hun havde åbnet døren for politiet, og så var der bare sprunget en bombe i hovedet på hende. Så hun var i chok og tænkte selvfølgelig ikke over, hvordan det virkede, at jeg fik det at vide på en telefonsvarer, siger Cecilie Beck i interviewet.

Netop måden, den tragiske besked blev leveret til dengang 23-årige Cecilie Beck, har sat dybe spor hos hende.

- Der gik et par år derefter, hvor jeg fik det dårligt, når telefonen ringede. Det var en tid med undtagelsestilstand i familien og den værste periode i mit liv, siger Cecilie Beck.

Cecilie Beck er kendt som vært på TV2. Foto: Mogens Flindt

Savner ham meget

Selvom det i dag er mange år siden, at den garvede vært mistede sin lillebror, fylder sorgen stadig meget hos Cecilie Beck. Især i forbindelse med højtider mangler hendes lillebror.

- Vi har lige været sammen til julehygge, og der mangler han bare. Selvom det er så mange år siden, kan det mærkes, at han ikke er der, når vi alle er samlet. Jeg har to andre søskende, og vi var vant til at være en flok på fire. Pludselig er man kun tre. Det gør da forbandet ondt, og jeg tænker altid straks på de pårørende, når jeg hører om en ulykke. For jeg ved præcis, hvor forfærdeligt det er at få beskeden, og hvordan det er at leve med sorgen, fortæller hun til Ude & Hjemme.

Har filter

På grund af den tragedie, hun og hendes familie selv har været igennem, kan det ifølge Cecilie Beck til tider være svært at undgå at blive påvirket, når hun i dagligdagen beretter om ulykker fra hele verden i kraft af sit job som vært på TV2 Nyhederne.

Ifølge Cecilie Beck har hun dog oparbejdet et 'underligt professionelt filter', som gør, at hun for det meste kan abstrahere fra det.

Når TV2 søndag viser årskavalkaden 'De største øjeblikke' bliver det med Cecilie Beck i front sammen med Louise Wolff og Cecilie Frøkjær.

Her vil TV2 sammen med danskerne se tilbage på året, der er gået, og både fremhæve de sjove, glade, men også triste øjeblikke.

Det ser Cecilie Beck meget frem til, for ifølge hende er det vigtigt, at vi både taler om de lykkelige og ulykkelige stunder i livet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Cecilie Beck, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.