Fik kæmpe succes: Nu er der godt nyt

Normalt er det Danmarks Radio, der står for de store dramaer herhjemme, men med 'Gidseltagningen' har Kanal 5 i høj grad meldt sig ind i kampen.

Efter foreløbig to sæsoner er det blevet til både national og international anerkendelse, og seriens hovedrolle, Johannes Lassen, kunne i sommeren 2018 lade sig hylde som vinder af Den Gyldne Nymfe, der er blandt de mest prestigefyldte priser i hele tv-branchen, for sin portrættering af PET-chef Philip Nørgaard, der leder politiets håndtering af en gidseltagning i København.

Og fans af serien kan godt begynde at glæde sig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tales der om at lave endnu en sæson, hvilket Johannes Lassen kunne bekræfte, da han dukkede op til TV Prisen 2020 i København sammen med Yasmin Mahmoud, der optrådte i sæson to. Dog er intet sikkert endnu.

- Vi ved det ikke. Vi håber det, og jeg ved, at der er nogen, der har en idé. Uden at jeg ved noget som helst, så sidder der nogen med en kugleramme og regner på det. Jeg ville elske at lave det igen, lød det fra Johannes Lassen, der blev suppleret af Yasmin Mahmoud, der spillede rollen som June al-Baqee.

- Jeg ville være så klar, og jeg dør jo ikke i serien, sagde hun med et grin.

Johannes Lassen i rollen som Philip Nørgaard i 'Gidseltagningen'. Foto: Discovery/PR

Vanvittigt år

For særligt Johannes Lassen har serien været et stort gennembrud, og han har haft travlt, siden den første sæson ramte skærmen i 2017.

- Jeg har haft et ret vanvittigt år, hvor jeg har filmet 'Advokaten' sæson to i Helsinki og samtidig filmet en ny TV2-serie, som er lavet af Avaz-brødrene, sagde han med et smil.

Dertil kan der tilføjes, at han spiller den ene hovedrolle i musicalen 'The Bodyguard', der har premiere til efteråret.

Kan du beskrive forskellen på Johannes Lassen i 2016 og 2020?

- Den er, at der er lidt mere at rive i. Privilegiet, der kommer med det, er, at man kan få lov at sige nej til nogle ting. Det er i virkeligheden det. Selvfølgelig er det fedt, at man får tilbudt mange ting, men det er også rart at kunne sige nej med ro i sjælen. Det er blevet nemmere at lave det, som jeg for alvor synes er interessant, og det er virkelig et privilegium.

Johannes Lassen kunne ligne et godt bud på en dansk James Bond, men selvom det kører på skinner for karrieren herhjemme, så har han ikke travlt med at jagte et internationalt gennembrud, som eksempelvis vennen Pilou Asbæk har fået det i 'Game of Thrones'.

- Vi er et lille land, men vi producerer sindssygt fede ting, så jeg tror ikke, man skal have så travlt med at løbe alle mulige mærkelige steder hen, når man kan kigge i baghaven og konstatere, at noget af det mest sublime på verdensscenen faktisk er det, vi selv producerer. For mig har det altid handlet om den gode historie, forklarede han.

Men der er vel bedre økonomi at hente i udlandet?

- Nu er der heldigvis ikke noget af det, der er ubetalt. Regningerne bliver betalt, og alt er godt, så for mig er det helt sikkert stadigvæk den gode historie, der vejer tungest, sluttede han af.