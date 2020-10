Fik lejlighed smadret til piratfest: Nu efterlyses sjælden genstand

Efter han fik smadret sin lejlighed i sidste uge, er Lukas Graham-trommeslageren Mark 'Lovestick' Falgren ved at have dannet sig et overblik over skaderne - men ikke alt kan gøre op i penge

Da den tidligere Lukas Graham-trommeslager Mark 'Lovestick' Falgren i sidste uge fik raseret sin lejlighed efter at have udlejet den over Airbnb, opgjorde han skaderne til omkring 97.000 kroner.

Siden har trommeslageren dog opdaget flere ting, der er gået i stykker - blandt andet en 'Ægget'-stol, der har fået blod på sig efter en slåskamp til den vilde piratfest.

Men ikke alt kan gøres op i penge. Blandt andet har Falgren fået stjålet et krus af stor symbolsk betydning, som han fik, da med Lukas Graham spillede til 'The Ellen DeGeneres Show'.

- Det er en lille ting sådan set, men alligevel slet ikke. Vi er det eneste danske band nogensinde, der har spillet i Ellens show - hun gav koppen til os backstage. Hvorfor fuck skal de også stjæle den? Det er så dårlig stil, siger Falgren til Ekstra Bladet.

Han efterlyser nu koppen på Instagram.

'Hvis i støder på en Ellen-kop derude, er i så ikke søde at kontakte mig,' skriver han.

Svær at finde

Det er dog usikkert, om det nogensinde vil lykkes at finde Ellen-koppen.

- Problemet er, at der kom mange til den fest. Jeg tror ikke nødvendigvis lejeren ved, hvem der har taget koppen.

- Lejeren fortæller mig, at festen stak helt af, og der kom flere og flere til. Der var også noget med nogle Bandidos-rockere, der kom op i lejligheden, og så var der udbrudt slåskamp. Jeg kender ikke den fulde historie, så det er svært at sige, hvad der er sket med koppen.

Selvom Mark Falgren måske nok får erstatning for de over 100.000 tusinde kroner, der er skadet for efter piratfest, er det ikke alt, der kan gøres op i penge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mark Falgren skriver på Instagram, at han også mistede sin 'Natholdet'-kop, men det er trods alt ikke lige så stor en katastrofe.

- Anders Breinholt har skrevet, at han sender en ny.

Billedgalleri 1 af 4 Tv'et er smadret efter nattens vilde fest. Foto: Privat 2 af 4 - Der blev pisset på altanen, fortæller Mark 'Lovestick' Falgren. Foto: Privat 3 af 4 Lamper blev revet ud af vægge og lofter. Foto: Privat 4 af 4 Lamper blev revet ud af vægge og lofter. Foto: Privat

Intet tilovers for undskyldning

Falgren fortæller, at lejeren har undskyldt, og at han er virkelighed ked af det, der er sket.

- Hvad fanden - jeg kan ikke have medlidenhed med én, der har smadret min lejlighed for over 100.000 kroner, fortæller han frustreret.

- Det kan godt være, det ikke er ham, der gjorde det, men han har alligevel ansvaret. Det er ham, der har inviteret vennerne til fest, selvom man slet ikke skal feste i corona-tider. Jeg har ikke meget tilovers for ham overhovedet.

Ikke første 'uheldige' lejer Det er ikke første gang trommeslageren har haft en dårlig oplevelse med Airbnb. - For et år siden, da jeg lejede den ud, var der en fucking idiot, der fandt mine personlige oplysninger, og så lavede han identitetstyveri. Han lånte 200.000 i mit navn. Der fandt politiet ham, så det endte på en eller anden måde meget lykkeligt. - Det her er på en måde værre. Jeg har mødt de her mennesker, givet dem hånden og budt dem velkommen til min lejlighed. Det sidste, jeg sagde til dem, var, at de skulle hygge sig og bare slappe af. Så vælger de bare at fucke ens hjem op på den måde. Det er utilgiveligt.

Slut med Airbnb

Mark 'Lovestick' Falgren fortæller, at han tror, han er færdig med Airbnb.

- Jeg tør ikke at gøre det mere. Jeg har haft gode oplevelser med det, men de to dårlige er helt ekstreme. Men det virker til, at Airbnb dækker det hele. Hvis de gør det, så kan alt jo købes igen - næsten. For så er der lige det med koppen.

- Det er bare så langt fra, hvordan jeg selv føler, man skal behandle andre mennesker, afslutter en tydeligt frustreret Falgren, der endnu ikke har hørt noget fra Airbnb om erstatningen.

Falgren arbejder på en plade med bandet 'Calby' med Lukas Graham-bassisten Magnus Larsson og sanger Mik Thybo, der hen over sommeren har hittet med numre som 'Burnout' og 'Million Dollar Song'.