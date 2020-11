Fik snave-nej af lægen

'Ex on the Beach'-deltageren Andreas Korsbakke er tilsyneladende født under en uheldig stjerne.

Da han deltog i programmet første gang, blev han smidt ud på røv og albuer i et tempo, så han dårligt nåede at få pakket sin kuffert ud. Årsagen var, at han havde været i byen dagen inden, programmet begyndte, hvor han var endt i kanen med en brasilianer. Produktionen turde ikke risikere, at han spredte kønssygdomme i villaen og smed ham hjem.

15-årige ødelagde realityfest

I sommer deltog han i All Star-udgaven af programmet, der vises på skærmen netop nu, og her fik han endnu en dårlig start, afslører han, da han gæster Ekstra Bladet.

- Jeg fik faktisk også en rigtig dårlig start (denne gang, red.), fordi de første to nætter, der måtte jeg ikke kysse med nogen, fortæller han i videoen, der kan ses over artiklen.

Vild snavefest i knaldeprogrammet

- Hvorfor ikke det?

- Jeg havde været til tandlægen, og jeg havde fået noget bakterier i munden, så jeg måtte ikke kysse med nogen. Jeg var totalt bundet på hænderne.

Da karantænen var ophævet, kom der gang i Korsbakke. Foto: Dplay

Gav den gas

Efter et par dage i villaen kunne man se, hvordan han fik sparket gang i pigerne i villaen og pludselig kyssede til højre og venstre, imens Amalie var på date med Asbjørn i Rundetårn. Det handlede om, at hans to nætters karantæne endelig var udløber, forklarer han.

- Det var derfor. Den dag, der måtte jeg godt kysse.

Vanvittigt akavet

- Og så skulle den have gas?

- Præcis. Så jeg tænkte, nu skal jeg fandeme kysse jer alle sammen mand. Nu er det nu.

Hør ham fortælle om endnu en uheldig start i videoen over artiklen.

Korsbakke var en glad julegris, da han omsider fik lov at kysse med de andre deltagere. Foto: Dplay

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.