Fik vildt tilbud fra TV2 - men sagde nej

Hvis skæbnen havde villet det, kunne danskerne have set 'Versus'-værten som en af de professionelle dansere, når 'Vild med dans' gennem årene er løbet over skærmen.

Det var nemlig sådan, at den garvede tv-vært fik noget af et tilbud for flere år tilbage.

- For mange år siden blev jeg spurgt, om jeg ville være med som danser. Men jeg har ikke danset standard-latin så meget (at hun følte hun kunne være med, red.), men efterfølgende er jeg ikke blevet spurgt, om jeg ville være med (som nydanser, red), lyder det fra Sofie Østergaard, da hun fredag aften er til stede ved 'Vild med dans'.

Og den manglende invitation er noget, der godt kan ærgre Sofie Østergaard.

- Jeg er uddannet danser, så jeg elsker 'Vild med dans'. Jeg er kæmpe fan af programmet, og jeg er vildt ærgerlig over, at jeg formentlig aldrig selv kommer til at være med i programmet, fordi jeg har danset for meget, siger hun med et grin.

- For det kunne jeg virkelig godt tænke mig, lyder det.

Ikke meget for at dele

Men selvom hun godt kunne tænke sig det nu, var der en helt speciel grund til, at værten valgte det fra, da TV2 spurgte, om hun ikke ville kridte danseskoene.

- Jeg følte, at jeg ville åbne for meget op for mit privatliv, så jeg sagde nej, lyder det fra Sofie Østergaard.

I stedet for dansen slog Sofie Østergaard, der er uddannet indenfor moderne dans, sig fast i danskernes bevidsthed som tv-vært på flere forskellige DR-programmer.

Fredag var hun til 'Vild med dans' med veninden Julia Sofia Aastrup.

De to kunne overvære, da Faustix og Asta forlod konkurrencen efter en omdans med Wafande og Mie Moltke.

De to veninder var sammen inde for at se showet. Foto: Mogens Flindt

