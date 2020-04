Filmede sig selv: Det var helt absurd

For to procent af befolkningen kan bare det at gå uden for en dør være så overvældende, at det udløser angst og panik.

Så hvordan står man sammen - hver for sig - når ens terapeut pludselig forsvinder sporløst?

Det er omdrejningspunktet i den kommende krimiserie 'The Agoraphobics Detective Society', hvor seks patienter - en af dem spillet af danske Claes Bang - forsøger at løse mysteriet sammen via et konferencekald fra hver deres lejlighed uden at mødes fysisk.

Helt absurd

Og netop den del er pludselig kommet til at minde uhyggeligt meget om virkeligheden. For skuespillerne og hele holdet bag har faktisk ikke været fysisk sammen under indspilningerne, men har optaget sig selv hjemmefra på smartphones og gennem computerens kamera.

- Normalt er man til stede i alle fem sanser, både holdet og de andre skuespillere, når man optager film og serier, så det var helt absurd, fortæller Claes Bang.

- Vi har haft et manuskript, men ellers bare været der, hvor vi nu engang har været, spærret inde, som vi alle sammen er på en eller anden måde i virkeligheden.

Helt alene

Selvom den 52-årige skuespiller rent fysisk var helt alene, var filmholdet virtuelt med.

Makeupartisterne guidede ham i, hvordan hårlokkerne skulle sidde. Lysteknikerne fortalte ham, hvordan han skulle skærme sine vinduer af, mens scenograferne gjorde ham opmærksom, hvis han skulle fjerne noget, der stod i vejen i baggrunden.

- Det kommer ikke til at se vanvittig flot ud, fordi det er filmet med vores telefoner og fra kameraerne i vores computere, og det er jo ikke nært så godt som det grej, der er på en filmproduktion.

- Men det bliver forhåbentligt en del af udtrykket, siger den 52-årige skuespiller.

Claes Bang har netop færdiggjort sine optagelser og var allerede i gang med sit næste store internationale projekt - vikingebraget 'The Northmen” med blandt andre den oscarvindende Hollywood-skuespillerinde Nicole Kidman, Lars von Trier-stjernen Willem Dafoe og Big Little Lies-skuespilleren Alexander Skarsgård - da han og hele filmholdet måtte stoppe grundet coronapandemiens eskalering.

Har åbnet nye døre

Det har også ført til udskudte filmpremierer og andre projekter, som er oppe i luften.

- Man kan jo ikke mødes til filmoptagelser 200 mennesker, når man kun må forsamles ti. Men jeg prøver at holde mig i gang med de ting, der kan lade sig gøre at lave i øjeblikket, fortæller Claes Bang.

- Jeg er virkelig ikke god til at lave ingenting. Så laver jeg en hel masse indtaling - af lydbøger, dokumentarer og true crime-programmer.

Det har også åbnet nye døre.

Claes Bang skal blandt andet i gang med indtalingen af en lydbog på engelsk for et britisk forlag.

- Det er jeg pænt oppe at køre over. Jeg går ud fra, at de kunne ringe til et hav af indfødte engelsktalende, så det er jeg virkelig, virkelig stolt af, at de synes, mit engelsk har det nødvendige niveau.