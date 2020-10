Filminstruktør: - Ti stille og lyt

Filminstruktøren Sebastian Cordes er en af de 664, der har skrevet under på et opråb mod sexisme og chikane i filmbranchen

664 filmfolk er gået sammen om at skrive under på et fælles opråb, der skal gøre opmærksom på sexisme og chikane i filmverdenen.

Opråbet kommer som reaktion på produktionassistenten Emilia Moths oplevelse af en grænseoverskridende oplevelse på et filmset.

En oplevelse som - har hun fortalt til Ekstra Bladet - ikke blev taget alvorligt på hendes daværende arbejdsplads, Danish Documentary.

Blandt de mange instruktører, skuespillere og andre filmaktører på listen, står dokumentarinstruktøren Sebastian Cordes' navn.

Sker ikke noget

- Jeg synes lidt, det var en no-brainer, siger Sebastian Cordes til Ekstra Bladet om hans overvejelser om at skrive under.

For ham var der flere grunde til at tilføje sit navn til den lange liste over personer, der ønsker et opgør med kulturen i filmbranchen.

Personligt har han ikke oplevet at få overskredet sine fysiske grænser, men han har været vidne til en opførsel, han ikke synes, er i orden:

- Jeg har set kvinder blive nedgraderet på baggrund af køn, på en måde som ikke virker okay - for at sige det mildt.

Da MeToo ramte Danmark første gang i 2017, var filmbranchen et af de steder, hvor der blev taget initiativ til indsamling af vidnesbyrd.

Alligevel oplever Sebastian Cordes ikke, at meget har ændret sig:

- Det er en MeToo 2.0. Det startede i filmbranchen først for et par år siden, men der skete sgu ikke rigtig noget. 22 organisationer gik sammen, men der skete ikke rigtig noget.

Lille branche

Sebastian Cordes peger på, at en lille, konservativ branche kan være en af årsagerne til, at der ikke er meget, der har forandret sig.

- Vi har den ulempe, at vi er en lille filmbranche, og man vil helst ikke støde nogen. Det er oftest vigtigere ikke at støde nogen end at påpege problemer, forklarer han.

Da Ekstra Bladet taler med ham søndag aften, har underskriftindsamlingen ikke været offentlig længe.

Alligevel er han allerede blevet kontaktet af bekendte i branchen, der undrer sig:

- Jeg er blevet spurgt om, hvorfor jeg har skrevet under på det, 'hey, er der noget galt, hvad handler det nu om?'.

- Så folk, der stiller sig uforstående over for din underskrift?

- På en måde ja.

- Hvad vil du gerne sige til dem?

- Jeg vil sige det direkte: Fordi der skal ske en ændring.

Stop automatreaktionen

Det er dog ikke kun sin egen branche, Sebastian Cordes ønsker at tale til.

Det er også et mere generelt budskab, han håber, der kan komme frem ved hans underskrift:

- Jeg håber, at automatreaktionen af skepsis over for dem, der udtaler sig, endeligt forstummer. At man kan starte med at sige, at dem, der udtaler sig om at være udsat for noget, er dem, man skal lytte til.

- Alle os andre, der ikke er udsat for noget, vi skal pakke vores egoer væk og tie stille og lytte.

- Man har lyst til at udtale sig, ligesom jeg gør nu - men jeg håber, at det kan give plads til, at der bliver lyttet, afslutter han.