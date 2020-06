Filmoptagelser afbrudt midt i sexscene

Det kom som et chok for filminstruktør Christian Tafdrup, da han sammen med sit filmhold blot tre uger inde i optagelserne til den kommende film 'Benelux' brat måtte afbryde arbejdet.

Det var marts måned, og hele holdet var rejst til Holland for at filme i et hus i en afsidesliggende skov, og selvom coronakrisen i Danmark kun lige var begyndt at røre på sig, da de rejste, blev den pludselig en realitet for filmholdet midt under en optagelse, skriver DR.

- Da vi lavede denne her lidt vanskelige sexscene - sexscener er jo ikke nemme, fordi de er intime og grænseoverskridende for alle, men det gik godt - så bankede det bare på døren til det der lille soveværelse, vi var i, og så var det min line producer Johnny, som er en meget sød mand, der bare så helt alvorlig ud og sagde, 'Det stopper nu. Udenrigsministeriet har kaldt os hjem, så nu pakker vi alt, og så skal vi bare hjem', fortæller Christian Tafdrup, da Ekstra Bladet fanger ham.

Forinden havde de nået to optageuger hjemme i Danmark til filmen, der skal foregå både i Danmark, Holland og Italien, og selvom coronaen kom tættere og tættere på, havde de indtil videre slået det hen.

- I begyndelsen var det ikke noget, vi snakkede højt om. Det var lidt ligesom en elefant i rummet. Vi var på Fyn i Danmark ude på landet, og der var vi meget os selv. Det var lidt noget, vi grinede af i starten, men så begyndte de voldsomme nyheder at rulle ind, og jeg begyndte for mig selv at tænke på alternativer, men det var mest noget, jeg gik og frygtede, og ikke noget jeg turde tale højt om, siger Christian Tafdrup.

Fra de rejste til Holland om mandagen, og til optagelserne blev afbrudt om fredagen, gik det dog stærkt.

- Jeg begyndte at blive nervøs, hvis der var nogen omkring mig, der nøs eller hostede, og jeg tjekkede nyheder og coronatal konstant. Hver dag blev nyhederne bare værre og værre, og selvom vi stod ude i det der hus i en skov, var det som et monster, der bare indhentede os, siger han.

Den 42-årige skuespiller og instruktør Christian Tafdrup har blandt andet medvirket i tv-serierne 'Lærkevej' og 'Borgen'. Som instruktør er han kendt for 'En frygtelig kvinde' fra 2017 og 'Forældre' fra 2016. Sidstnævnte sikrede ham Bodilprisen for bedste manuskript. Foto: Jonas Olufson

Værste mareridt

Efter et kort møde forlod filmholdet den fredelige, hollandske skov i noget, der mindede om flugtstemning, og pludselig sad Christian Tafdrup igen i Danmark uden at skulle noget.

- Jeg var jo i chok, fordi det, jeg frygtede, skete - bare på en mere dramatisk måde. Og der var ikke nogen, der kunne komme med svar på, hvornår vi kunne komme i gang igen. For en instruktør er det jo ens værste mareridt ikke at kunne færdiggøre sin film, siger han.

Nu efter tre måneders usikkerhed ser det dog lyst ud. Torsdag skal holdet efter planen tilbage til Holland, og selvom Christian Tafdrup glæder sig over at kunne genoptage arbejdet, er det ikke uden en række udfordringer.

- Jeg håber, det bliver den samme film, men jeg kan ikke svare på det endnu. Vi er selvfølgelig gået på kompromis med nogle locations, og jeg har måttet skære nogle scener væk fra manuskriptet, men der, hvor jeg er mest nervøs, er i forhold til arbejdsprocessen og restriktionerne, siger han.

Filmholdet må indordne sig under skrappe coronarestriktioner, der blandt andet foreskriver, at alle skal holde halvanden meters afstand, og at man kun må være fire personer til stede i samme rum ad gangen.

Derfor må Christian Tafdrup blandt andet instruere via. skærm og walkietalkie fra et rum ved siden af, og alle de involverede skal have tjekket temperatur tre gange om dagen.

Trods de mange restriktioner og ikke mindst usikkerheden i forhold til de scener, der skal skydes i Italien, håber Christian Tafdrup på premiere i 2021.

- Det er en linedans, og vi går på en meget tynd line. Hvis vi er heldige og alt lykkes, bliver den måske kun et par måneder forsinket, men hvis vi er meget uheldige, kan vi først lave de sidste scener i Italien næste år, og så snakker vi om en forsinkelse på et år til halvandet, siger han.