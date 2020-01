Finder guldgrube af helt ukendte Gasolin-bånd

- Jamen, det er jo helt fantastisk.

60-årige Bo Ellegaard fra Odense har stadig svært ved at få armene ned, mens han fortæller om et helt fantastisk Gasolin-fund:

11 helt ukendte kassettebånd, hvor de gamle 'Gasser' fyrer den af på koncertoptagelser fra 1976 til 1977. Der er også masser af optagelser fra øvelokalet, hvor Gasolin med Kim Larsen i front buldrer løs på bedste vis.

- Den tekniske kvalitet er helt i top, lyder det fra Bo Ellegaard, som driver plade-forretningen Record Pusher i den fynske hovedstad.

Faktisk er kvaliteten blevet væsentligt forbedret, efter at lyden er blevet digitaliseret.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Bo Ellegaard viser de gamle kassettebånd, som indeholder optagelserne med de danske legender. Båndene blev efter sigende brugt til at promovere bandet i forbindelse med deres tur til USA. Foto: Tim Kildeborg Jensen

'Gasolin,' står der skrevet med kuglepen på det ene af kassettebåndene. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Der er både koncertoptagelser og optagelser fra øvelokaet på de unikke optagelser. Selv de ikoniske skænderier mellem Kim Larsen og Franz Beckerlee skulle være dokumenteret på nogle af optagelserne. Arkivfoto: Lars Hansen

Bider ad hinanden

- Der er masser af guld på båndene. Blandt andet kan man høre, hvordan især Kim Larsen og guitaristen Franz Beckerlee står og bider af hinanden på scenen, når de drejer hovedet væk fra mikrofonerne. Det er ikke ond snak. Men sætninger som ' du var ikke rar i går'.

Man skal her tænke på, at bandets medlemmer dengang altid var sammen i døgnets 24 timer. Så der var da irritationer og konflikter undervejs. Man får også et klart indtryk af, at Søren Berlev forsøger at holde sammen på bandet og gyde olie på vandene, siger Bo Ellegaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gasolin på Roskilde Festival i 1971

De 11 kassettebånd blev købt sidste år på en Internet-auktion i USA. Bo Ellegaard havde ikke selv råd til at købe båndene, så han allierede sig med to venner, som også er store Gasolin-fans.

- Vi fik båndene for 30.800 kroner. Der var en eller anden, som blev ved med at byde over. Så prisen røg jo op og op. Men vi vandt, griner Bo Ellegaard.

Måske aldrig aflyttet

Bo Ellegaard fortæller til Ekstra Bladet, at kassette-båndene havnede i USA, da bandets amerikanske manager skulle bruge dem i forbindelse med promoveringen af Gasolin på den anden side af dammen.

- Noget tyder dog på, at manageren aldrig har lyttet til båndene. Ellers er det kun sket ganske få gange, mener Bo Ellegaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De nye indehavere af kassettebåndene turde ikke at få dem sendt med posten. Derfor blev de overbragt til et familiemedlem i USA, som senere bragte dem til Danmark med fly. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Heller ikke de tre danske venner havde mulighed for at høre båndene, inden de købte dem. Og faktisk er der gået et halvt år, før de har kunnet nyde deres køb.

- Vi turde ikke få båndene tilsendt med posten. Så de blev afleveret hos et familiemedlem i USA, som har haft dem med hjem til Danmark.

Hvad nu

Det helt store spørgsmål er nu, hvad der skal ske med den musikalske og historiske guldmine.

- Vi ser jo gerne, at båndene bliver udgivet. Men Sony har rettighederne, så vi må ikke selv udgive musikken. Gasolins medlemmer har selv tidligere sagt, at de ikke ønsker mere udgivet fra Gasolin-tiden. Men måske kan de se, at dette her er noget helt unikt? Båndene emmer jo af den gode, gamle Gasolin-stemning. Der er en energi uden lige, siger Bo Ellegaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gasolins pressemøde i anledning af den nye film om bandet "Hvis du tør - så kom med mig".

Selv har den 60-årige mand altid været inkarneret Gasolin-fan.

- Jeg var 13 år, da jeg var til deres første koncert, og jeg lavede også en fanklub for bandet. Min pladebutik ligger kun hundrede meter fra Kim Larsens gamle lejlighed.

Vi talte ind imellem sammen, når vi stødte ind i hinanden på hans stamværtshus. Men musik købte han aldrig i min butik, fortæller Ellegaard, som nu har købt Kim Larsen og Gasolins sange i stedet for.