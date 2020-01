Finn Nielsens smertehelvede

Finn Nielsen har efterhånden tilbragt mange år i skuespillerbranchen, men den rutinerede herre har ingen planer om at lade sig pensionere.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber forud for københavnerpremieren på musicalen 'Så længe mit hjerte slår'.

- Så længe de gider at ringe til mig, så bliver jeg ved, fastslår Finn Nielsen, der netop er blevet færdig med optagelserne til filmen 'Lille sommerfugl', der får premiere senere i år.

Skuespiller afslører vildt ritual

I 2019 har Finn Nielsen blandt andet medvirket i filmen 'De frivillige'. Og her kom den 82-årige skuespiller galt afsted under optagelserne, afslører han.

- Det var en fornøjelse at være med - bortset fra at jeg sprængte min akillessene, siger Finn Nielsen og fortæller, at det er årsagen til, at hans karakter sidder en del ned i filmen.

- Det var, fordi jeg ikke kunne gå. Det skete på andendagen. I filmen indgår der noget opvarmningen i en rundkreds, og pludselig lød der et smæld, og så røg min akillessene. Det gjorde eddermame ondt.

Uheldet skete for et år siden, og skuespilleren fortæller, at han er kommet helt på højkant igen.

