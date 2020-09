Firma: - Vi har droppet hende

Den kendte influencer Saszeline Dreyer Sørensen (38) og skønhedsklinikken N'AGE, som hun den seneste tid har været ambassadør for, har ophævet deres samarbejde.

Ifølge N'AGE skyldes det, at Saszeline den seneste tid har præsenteret kontroversielle holdninger på de sociale medier.

Det skriver Se og Hør, der har været i kontakt med Sanne Lønskov, direktøren i firmaet.

'Jeg tror på moder jord. Ikke på medicin, ikke på vacciner,' har den tidligere S.O.A.P.-sangerinde for eksempel skrevet på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller Sanne Lønskov, at de har valgt at stoppe samarbejdet med Saszeline, efter hun flere gange har udtrykt sig kontroversielt om vacciner, coronavirus og 5G på sine sociale medier. Blandt andet har hun nægtet at gå med mundbind.

- Vi har droppet samarbejdet med hende i sidste uge. Vi synes ikke, hendes holdninger er forenelige med os. Vi har sendt hende en opsigelse i sidste uge, efter vi blev bekendt med hendes holdninger, siger hun og tilføjer:

- Der må ikke kunne skabes tvivl om vores holdninger til lægevidenskaben, da vi er en virksomhed, der har læger og sygeplejersker ansat, lyder det fra direktøren.

Her ses opsigelsen, som N'AGE har sendt til Saszeline. Privatfoto

Ikke opsagt

Til Ekstra Bladet fortæller Saszeline Dreyer Sørensen, at hun ikke er enig i N'AGES udlægning af sagen.

- De har valgt at opsige mig lidt før tid, men vores samarbejde skulle alligevel udløbe nu, og jeg havde ingen interesse i at fortsætte samarbejdet, for vi havde en række uoverenstemmelser omkring, hvordan vi arbejder, og hvordan vi gjorde tingene, siger hun og tilføjer:

- Det er vigtigt for mig at understrege, at ingen samarbejdspartnere er smuttet fra mig. Mine fremtidigt aftalte opslag på Instagram, som du har skullet lave med andre samarbejdspartnere, har jeg endda valgt at udskyde et par måneder, så de ikke skulle blive involveret i de delinger, jeg vælger at lave nu.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at det skal komme til det her, hvor historien bliver fortalt på en måde, som kan misforstås. Jeg har ikke lyst til at udstille nogen af mine samarbejdspartnere.

Saszeline mener ikke selv, at hun er blevet opsagt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hun understreger, at hun for eksempel har et stort launch med tøjfirmaet Flair Copenhagen, som hun ruller ud på de sociale medier snarest.

Saszeline Dreyer Sørensens udtalelser på de sociale medier har den seneste tid vakt en del opsigt, og det har fået flere andre influencere til at tage afstand fra hende.

