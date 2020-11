Flæskekongen jubler: - Jeg er forelsket

Der er ikke meget at smile af i disse efterårsgrå coronatider. Men kendiskokken Umuts Sakarya har nu en god grund til at smile.

I april fortalte han, at han og kæresten gennem mere end to et halvt år, Carla, var gået fra hinanden.

I september lod han sit hår afblege og fortalte i den forbindelse, at det nu 'væltede ind med damer',

Og nu er der faktisk lagt op til brændende kærlighed i Umuts køkken. Han er nemlig blevet forelsket.

Det afslører han på Facebook, hvor han også slår fast, at 'det føles fantastisk'.

En opringning til den forelskede Umut afslører, at forholdet faktisk ikke er helt nyt, men at han blot har gået. - og til dels stadig går - stille med dørene.

- Vi har kendt hinanden et par måneder nu, siger han til Ekstra Bladet, men afviser, at svare på, hvem den udkårne er.

- Nej, det vil jeg ikke fortælle lige nu.

- Er hun kendt?

- Ja. Hun er model siger han og fortæller, at de to endnu ikke er flyttet sammen.

- Det må være lidt besværligt for to kendte mennesker at holde et forhold hemmeligt?

- Vi finder ud af det. siger Umut, der regner med at parret et klar til at stå offentligt frem om et par måneder.

