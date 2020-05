Flasher ny tatovering: Håber at se den når den er gammel

Tv-vært Lene Beier har fået en ny tatovering, som skal minde hende om ikke at være trist over at blive et år ældre

Lene Beier har taget forskud på fødselsdagsgaverne, inden hun på fredag fylder 43 år, og foræret sig selv en tatovering.

Den fine sag, som forestiller en gople-hybrid, pryder nu tv-værtens underarm, og selvom motivet ikke har nogen dybere mening, har den en særlig betydning for hende.

'Hvorfor giver jeg så mig selv en gave, som muligvis bliver grimmere med alderen? Det gør jeg fordi alder er et privilegium, som ikke er alle forundt - og det vil jeg gerne minde mig selv om hver eneste dag', skriver hun på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller Lene Beier, at da hun blev 40, besluttede hun, at hun ikke gad bruge sit liv på at være trist over at blive ældre.

- Jeg glæder mig over at være her, og jeg vil jo gerne blive gammel og have lov til at se mine børn vokse op. Og det prøver jeg på at minde mig selv om, at hver gang man bliver ældre, skal man være glad for den tid, man får.

Alt for mange skal herfra for tidligt, og derfor skal man gøre det, som gør en glad, mener hun.

- Tatoveringer er jo tit noget man forbinder med ungdom. Når jeg har sagt, at jeg godt kunne tænke mig en ny tatovering, er der mange, der har sagt til mig, at jeg skal lade være, og at jeg bliver ked af det, når jeg bliver gammel. Men jeg har det faktisk lige omvendt. Hvis jeg får lov til at se på den, når den er gammel, så er det jo fordi, jeg stadigvæk er her, siger Lene Beier.

Plads til forskellighed

Netop nu er Lene Beier i fuld gang med optagelserne til næste sæson af TV2-programmet 'Landmand søger kærlighed', og den populære tv-vært har ingen skrupler ved at vise tatoveringen frem på skærmen.

- Jeg har ikke gjort mig nogen overvejelser om at skulle vise den frem på tv. Jeg har jo altid haft tatoveringer, mens jeg har lavet 'Landmand søger kærlighed', så det har jeg slet ikke tænkt over. Det er en del af mig. Vi er forskellige, og det skal der jo være plads til, siger hun.

Coronarestriktioner har ikke standset optagelserne til 'Landmand søger kærlighed', hvor Lene Beier er vært. Foto: Anders Brohus / TV2

Det er syvende sæson af det succesfulde datingprogram, og det går godt trods coronaregler, fortæller Lene Beier.

- Vi er udenfor, så vi kan sagtens holde afstand og alt det der. Det er ikke et problem for os, siger hun.

De seks deltagere, som for første gang tæller to kvinder, må dog undvære krammere fra værten i deres jagt på kærligheden.

