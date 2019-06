Grænsekøbmand Hans Frede Fleggaard er lørdag død.

Det bekræfter Jens Klavsen, Fleggaards adm. direktør, over for Ekstra Bladet.

'Det er med stor sorg, at jeg på vegne af familien Fleggaard kan bekræfte, at Hans Frede Fleggaard er død i en alder af 85 år. Hans Frede blev ramt af flere blodpropper i hjernen torsdag morgen og er lørdag stille sovet ind,' skriver Jens Klavsen.

I en skriftlig kommentar fra familien lyder det:

'På familiens vegne vil vi udtrykke vores dybe sorg over tabet af vores far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar. Vi har kort tid efter tabet af vores mor nu også mistet vores far, som har været en kærlig, spændende, kreativ og iderig far og en gudsbenådet købmand.'

'Vores far gjorde en stor forskel både i familien og i firmaet. Vi er taknemmelige over, at vores far blev beriget med et langt og indholdsrigt liv, og vi vil savne hans gå på mod og optimisme. Vi har, siden vores far trak sig fra den daglige drift, ført firmaet videre i den ånd og på det fundament som han skabte, og det agter vi at fortsætte med.'

Milliardomsætning

Fleggaard er i dag en af de største grænsekøbmænd syd for grænsen. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Hans Frede Fleggaard stod bag en af de største forretningssuccesser syd for grænsen med Fleggaard-koncernen, der i dag er en milliardvirksomhed, der alene i seneste regnskab havde et overskud på 386,2 millioner kroner.

Koncernen beskæftiger mere end 1000 ansatte.

Oprindeligt overtog Hans Frede Fleggaard sin fars købmandsforretning, som han siden har fået bygget op til en forretning med en omsætning på mere end syv milliarder kroner.

Startede med 100 køleskabe

Han stod selv i spidsen for selskabet frem til slutningen af 90'erne, hvor hans børn tog over.

'I slutningen af 1990’erne trak Hans Frede sig fra den daglige drift, men har siden holdt tæt kontakt til både koncernens direktion og medarbejdere – ikke mindst via sine næsten daglige ture rundt til koncernens afdelinger, hvor hans besøg for mange medarbejdere var en fast og kærkommen del af hverdagen,' skriver Jens Klavsen.

Men successen går tilbage til 1961. Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan Hans Frede Fleggaard havde købt 100 køleskabe af Kurt Thorsens far.

Købet var så stort, at det var afgørende for, om forretningen kunne overleve. Eller som Hans Frede Fleggaard formulerede det til Berlingske:

- Det var noget af en mundfuld for os, så de skulle sælges hurtigt.

- Da vi skulle have køleskabene i den lokale sprøjte, begik sætternissen en fejl, så prisen stod til 659 kr. i stedet for 695 kr., og dermed ville min avance være næsten væk.

Mødte op i kampuniform

Hans Frede Fleggaard angreb i 1992 momsen. Arkivfoto: Find Clausen/Ritzau Scanpix

- Det var der, jeg opdagede, at hvis du har en billigere pris, så sker der noget. Det giver hurtig omsætning og stor omtale. Det blev min filosofi i fremtidens handel med mange ting, sagde han til Berlingske i 2010.

I 1992 skabte det opsigt, da han iført kampuniform indkaldte til pressemøde i forbindelse med udvidelsen af EU-samarbejdet og erklærede krig mod den danske moms, som han ved adskillige lejligheder har udfordret.

- Det var måske lidt vildt af mig, men jeg troede virkelig på, at vi ville blive løbet over ende af de tyske forretninger, hvis det hele blev givet frit, og den danske moms stadig var 25 procent. Så viste det sig jo, at jeg gjorde mig så bemærket, at der kom endnu flere kunder, sagde Hans Frede Fleggaard om sagen til Berlingske.

I dag ejer hans børn Ole Boris Fleggaard, Birgitte Boris Fleggaard og Susanne Boris Fleggaard koncernen, hvor de alle sidder i bestyrelsen.

Hans Frede Fleggaards kone Inga Boris Fleggaard døde i april i år. Hun blev 88 år gammel.