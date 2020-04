Fleming overrasker: Flytter fra prins Joachim

Caroline Fleming har fundet et nyt sted at bo og flytter dermed snart fra prins Joachims og prinsesse Maries villa i Klampenborg

I juli sidste år flyttede tv-baronessen Caroline Fleming tilbage til Danmark, efter at hun sammen med sine børn havde tilbragt flere år i London.

I Danmark fandt hun sig til rette i prins Joachims og prinsesse Maries pragtvilla på Emiliekildevej i Klampenborg nord for København, hvor hun har lejet sig ind, mens prins Joachim og prinsesse Marie har opholdt sig i Frankrig, hvor prins Joachim tager en militæruddannelse.

Her har hun kunnet boltre sig på hele 527 kvadratmeter sammen med sine tre børn, 16-årige Alexander, 13-årige Josephine, og ni-årige Nicholas

Men snart starter et nyt eventyr for Caroline Fleming.

Hun har nemlig købt et nyt hus i Hellerup, som hun netop nu er i gang med at få sat i stand.

Det skriver Se og Hør.

Ekstra Bladet erfarer ligeledes, at Caroline Fleming har købt et stort hus i luksuriøse 2900, og at underskriften blev sat for et par uger siden.

44-årige Fleming forventer dog først at kunne rykke ind i de nye gemakker om to-tre måneder, efter huset har gennemgået en omfangsrig renovering.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Caroline Flemings manager, som oplyser, at Caroline Fleming på nuværende tidspunkt ikke har nogen kommentarer til den forestående flytning.

Det var på den røde løber til ELLE Style Awards sidste år, at Caroline Fleming noget overraskende afslørede, at hun flyttede tilbage til Danmark efter mange år i London. Foto: Mogens Flindt

Vendte hjem til Danmark

I øjeblikket er prins Joachim, prinsesse Marie og deres to fælles børn, prins Henrik og prinsesse Athena, i Danmark, hvor de opholder sig på Amalienborg.

De vendte snuden mod Danmark, efter ti-årige prins Henrik blev syg med vejrtrækningsbesvær, imens familien opholdt sig i Frankrig. Prins Joachim og prinsesse Marie besluttede sig derfor for, at han skulle tilses på Rigshospitalet, hvor han de seneste år er blevet fulgt tæt, fordi han lider af asmatisk bronkitis. På Rigshospitalet blev prins Henrik tjekket for coronavirus. Testen viste sig dog at være negativ.

Caroline Fleming har siden sin hjemkomst til Danmark fundet kærligheden på ny, nemlig hos forretningsmanden Carsten Friis, der blandt andet står bag skomærket Billli Bi, og de har den seneste tid deltaget i flere røde løbere sammen. Her ses de til premiere på 'Tarzan - The Musical' sammen med Flemings søn Nicholas. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Siden har familien opholdt sig i Danmark, hvor både prins Joachim og børnene følger fjernundervisning fra deres franske skoler.

Prins Joachim, Prinsesse Marie samt deres to fælles børn (nederst i billedet) opholder sig lige nu på Amalienborg. Foto: Mogens Flindt

Det vides endnu ikke, hvornår prins Joachim og co. vender tilbage til Paris, men kongehuset har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at familien forventer at tage tilbage til Paris, når det er muligt.

Derfor vil deres villa på Emiliekildevej derfor igen snart stå tom.

