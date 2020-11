Flere bøder til Camilla Plum

Fødevarestyrelsen: Derfor er det et problem

Ekstra Bladet har været i kontakt med Fødevarestyrelsen for at høre, hvorfor det er problematisk, når virksomheder ikke overholder de regler, som Camilla Plum har forbrudt sig mod.

Martin Birch Hansen, sektionsleder i FødevareKøbenhavn, understreger, at han ikke kan udtale sig om Fuglebjerggaard konkret, da virksomheden ikke har vedtaget bødeforlæggene endnu, men han fortæller, hvorfor det generelt er et problem, når der ikke er styr på disse ting.

- Vi vil gerne se sporbarhedsdokumentation hos en virksomhed, fordi hvis nu vi står i en situation, hvor nogen bliver syge, skal vi have mulighed for at spore det tilbage og se, hvor det egentlig kommer fra.

- Og det vil sige, at hvis man ikke har korrekt sporbarhed i forhold til de ting, der kræves i den forbindelse, så har vi svært ved at se, hvad folk er blevet syge af, og hvor det er kommet fra, siger han.

I forhold til dokumentationen af egenkontrol fortæller Martin Birch Hansen, at virksomhederne selv står for at lave en risikoanalyse og et egenkontrolsprogram, hvor der skal måles nogle forskellige ting.

- Det kan være temperatur- eller tidsparametre. Virksomheden fastsætter selv en frekvens for, hvor tit det skal dokumenteres, siger han og fortsætter:

- I virkeligheden er det virksomhedens eget arbejdsdokument, men vi kommer på stikprøvekontrol sjældent - én til to gange om året, men selvfølgelig lidt oftere, hvis virksomheden har fået nogle sanktioner - og der har vi brug for at kontrollere, at virksomheden har dokumenteret, at de gør det.

Han siger, at det vigtigste ikke er, at virksomheden dokumenterer, at de foretager kontrollen, men at de i det hele taget gør det.

- Men når virksomheden én gang har sagt, at de vil dokumentere det et par gange om måneden eller ugen - eller hvad virksomheden nu har valgt - og de så ikke gør det, så har vi ikke mulighed for at se, at de også måler det dagligt. For det er parametre, der skal måles dagligt.

- For eksempel skal man hver dag måle på sine kølefaciliteter, og hvis man laver en opvarmning eller en nedkøling, skal man måle, om tingene er blevet varme eller kolde nok. Så det handler om, at vi skal have en form for sikkerhed for, at virksomheden rent faktisk gør det, de siger, de gør.