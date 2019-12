Flov Aalbæk: - Det bliver ikke glemt

Peter Aalbæk Jensen har sat sig et mål for årets juleaften med familien

December er startet, og ligesom så mange andre danskere er Peter Aalbæk Jensen så småt begyndt at kigge frem mod juleaften.

Filmmanden glæder sig til at hygge med familien, men han har især ét mål for 24. december i år. Det fortæller han, da Ekstra Bladet søndag aften møder ham til gallapremieren på 'Frost 2'.

- Jeg håber bare, at jeg ikke falder skidefuld i søvn ved juletræet, som det er sket et par gange, og som jeg stadig må høre for, griner han og fortsætter:

- Det bliver ikke glemt, det år fatter ikke var til at vække. Så jeg håber, at det bliver en jul i ædruelighedens tegn i år.

Et simpelt trick

63-årige Peter Aalbæk Jensen har et bud på, hvad der er gået galt de tidligere år, hvor det er sket.

- Jeg har jo lavet mad i fire-fem dage, når vi når til juleaften, så når jeg lige bæller en halv flaske rødvin, falder jeg i søvn og kan ikke vækkes igen. Det er meget pinligt.

Derfor har han lagt en plan for, hvordan han skal undgå det, når familien er samlet til julehygge om nogle uger.

- Jeg lader være med at drikke rødvin, før vi har spist og danset om juletræet. Et simpelt trick, fortæller han grinende.

