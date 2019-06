Flyt ind på Caroline Flemings slot

Det er snart muligt at leje sig ind på Valdemars Slot på Sydfyn.

Fire lejligheder udlejes nemlig fra 1. august. Bygningerne ligger ved Valdemars Slot, som er eget af tv-baronessen Caroline Fleming.

De omkringliggende ejendomme bruges i dag som sommerboliger for turister, men 43-årige Caroline Fleming og hendes søster ønsker, at der skal ske noget nyt, skriver SE og HØR.

Caroline Fleming og søsteren Louise Eleonora Kathleen Iuel Albinus overtog slottet på Tåsinge efter deres afdøde far. Valdemars Slot har længe kæmpet med et stort underskud, og Caroline Fleming har tidligere fortalt, at det er op til hende i samarbejde med sin søster at vende udviklingen.

Slås med økonomien

Søsteren, som er direktør i Valdemars Slot Gods A/S, afviser dog, at de sætter ejendommene på lejemarkedet for at vende skuden.

– Det er for at give nyt liv til slottet, og så er det heller ikke godt for bygningerne at stå tomme, siger Louise Albinus til SE og HØR.

Du kan flytte ind i ejendomme ved Valdemars Slot fra 1. august. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix

Det er bestemt ikke små lejligheder, der sættes på boligmarkedet. Der er tale om en penthouse på 180 kvadratmeter, en 75 kvadratmeter toværelses i portnerbygningen og to lejligheder på 179 kvadratmeter i forvalterbygningen.

Det store godskontor på 250 kvadratmeter sættes også på højkant til erhverv.

Hvis alle ejendomme lejes ud, kan de se frem til en indtjening på 53.100 kroner om måneden.

- Ligesom med Titanic

Caroline Fleming har boet i England i mange år, men i slutningen af sommeren vender hun snuden tilbage mod Danmark. Det gør hun i forbindelse med, at Valdemars Slot er blevet overdraget til de to søskende. For Caroline Fleming er slottets hendes 'livsmission'.

- Slottet har været i vores familie i 11 generationer og har kæmpet lidt, må man sige, gennem de sidste mange år. Så vi har en rigtig stor og vigtig opgave foran os. Min søster kommer til at køre det til daglig. Hun er supercool, og hun er i kampuniform. Det er naturligvis også en af årsagerne til, at jeg flytter hjem, så jeg kan være en rigtig fysisk og psykisk støtte. Det er, hvad det kræver. Det er lidt ligesom med Titanic. Vi har lige ramt isbjerget, og nu skal vi se, om vi skal synke, eller om vi skal sejle, har hun tidligere fortalt Ekstra Bladet.

Caroline Fleming har boet i England i 25 år, men hun har dog været i Danmark mange gange undervejs. Her er hun til prins Joachims 50-års fødsesldag, hvor hun kom alt for sent. Foto: Mogens Flindt

Caroline Fleming flytter dog ikke til det sydfynske. Hun kigger efter et hus, hun kan leje, i Nordsjælland til hende og hendes tre børn.

Caroline Fleming har tre børn fra tidligere forhold. Sammen med sin tidligere ægtemand Rory Fleming, som hun blev skilt fra i 2008, har hun datteren Josephine, der snart starter i syvende klasse, og sønnen Alexander, der begynder i tiende klasse på Herlufsholm Kostskole, når de flytter til Danmark.

Sammen med fodboldspilleren Nicklas Bendtner har hun endvidere sønnen Nicholas, der skal starte i tredje klasse.